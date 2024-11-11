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Posted 11 ноября, 01:53

Published 11 ноября, 01:53

Modified 11 ноября, 03:31

Updated 11 ноября, 03:31

Температурный рекорд побит во Владивостоке

Абсолютный максимум обновлен: аномальные температуры зафиксировали во Владивостоке

11 ноября 2024, 01:53
Фото: vostokmedia.com.

Температурный рекорд побит во Владивостоке

Сюжет
Погода
Прошлые выходные выдались невероятно теплыми в Приморском крае. Жители Владивостока не видали такой жары тридцать лет.

Минувшее воскресенье стало необычайно теплым в регионе. После небольших осадков в крае распространились аномально высокие температуры, — +12 — +18 °С. Стоит отметить, что среднесуточные показатели ниже на 6 — 10 градусов, сообщает «Примгидромет».

Более того, в дальневосточной столице был побит рекорд тридцатилетней давности. Столбики термометров поднялись до +14 °С. В последний раз 10 ноября радовало владивостокцев такими температурами в 1994 году. Тогда синоптики зарегистрировали значение на 0,9 градуса меньше, чем в нынешнем году. Более того, вчера обновился абсолютный максимум.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что теплая погода сменится мокрыми осадками в Приморском крае.

Похолодание и дождь со снегом: аномальное тепло сменится морозами в Приморье
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