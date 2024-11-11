Абсолютный максимум обновлен: аномальные температуры зафиксировали во Владивостоке

Более того, в дальневосточной столице был побит рекорд тридцатилетней давности. Столбики термометров поднялись до +14 °С. В последний раз 10 ноября радовало владивостокцев такими температурами в 1994 году. Тогда синоптики зарегистрировали значение на 0,9 градуса меньше, чем в нынешнем году. Более того, вчера обновился абсолютный максимум.