Абсолютный максимум обновлен: аномальные температуры зафиксировали во Владивостоке

Posted 11 ноября, 01:53
Published 11 ноября, 01:53
Modified 11 ноября, 03:31
Updated 11 ноября, 03:31
Минувшее воскресенье стало необычайно теплым в регионе. После небольших осадков в крае распространились аномально высокие температуры, — +12 — +18 °С. Стоит отметить, что среднесуточные показатели ниже на 6 — 10 градусов, сообщает «Примгидромет».
Более того, в дальневосточной столице был побит рекорд тридцатилетней давности. Столбики термометров поднялись до +14 °С. В последний раз 10 ноября радовало владивостокцев такими температурами в 1994 году. Тогда синоптики зарегистрировали значение на 0,9 градуса меньше, чем в нынешнем году. Более того, вчера обновился абсолютный максимум.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что теплая погода сменится мокрыми осадками в Приморском крае.