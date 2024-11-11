Похолодание и дождь со снегом: аномальное тепло сменится морозами в Приморье

Воскресные аномально теплые температуры, +12 — +18 °С, порадовали жителей региона недолго. Но совсем скоро плюсовая дневная температура сменится морозом до -6 °С, на востоке до -11 °С. Более того, во многих районах ожидается дождь с примесью снега, сообщает «Примгидромет».