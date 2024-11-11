Похолодание и дождь со снегом: аномальное тепло сменится морозами в Приморье

Posted 11 ноября, 01:13
Published 11 ноября, 01:13
Modified 11 ноября, 01:15
Updated 11 ноября, 01:15
Воскресные аномально теплые температуры, +12 — +18 °С, порадовали жителей региона недолго. Но совсем скоро плюсовая дневная температура сменится морозом до -6 °С, на востоке до -11 °С. Более того, во многих районах ожидается дождь с примесью снега, сообщает «Примгидромет».
Днем во вторник, 12 ноября, осадки дислоцируются к острову Хоккайдо. В Приморье погода прояснится, станет теплее — 0 — +11 °С.
Во Владивостоке столбики термометров поднялись до +14 °С в минувшее воскресенье. Данный показатель побил рекорд тридцатилетней давности. Сегодня воздух прогреется до +9 °С. Ночью пройдет небольшой дождь. А во вторник днем станет немного теплее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае царит весьма типичная для ноября погода.