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Posted 11 ноября, 01:13

Published 11 ноября, 01:13

Modified 11 ноября, 01:15

Updated 11 ноября, 01:15

Дождь со снегом ударят в морозную ночь в Приморском крае

Похолодание и дождь со снегом: аномальное тепло сменится морозами в Приморье

11 ноября 2024, 01:13
Фото: 1MI.

Дождь со снегом ударят в морозную ночь в Приморском крае

Сюжет
Погода
Уже ближайшей ночью в Приморском крае прогнозируется резкое похолодание. Непогоду с мокрым снегом усугубят минусовые температуры.

Воскресные аномально теплые температуры, +12 — +18 °С, порадовали жителей региона недолго. Но совсем скоро плюсовая дневная температура сменится морозом до -6 °С, на востоке до -11 °С. Более того, во многих районах ожидается дождь с примесью снега, сообщает «Примгидромет».

Днем во вторник, 12 ноября, осадки дислоцируются к острову Хоккайдо. В Приморье погода прояснится, станет теплее — 0 — +11 °С.

Во Владивостоке столбики термометров поднялись до +14 °С в минувшее воскресенье. Данный показатель побил рекорд тридцатилетней давности. Сегодня воздух прогреется до +9 °С. Ночью пройдет небольшой дождь. А во вторник днем станет немного теплее.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае царит весьма типичная для ноября погода.

Шапку не забудь: в Приморском крае царит типично ноябрьская погода
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