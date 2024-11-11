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Posted 11 ноября, 04:30

Published 11 ноября, 04:30

Modified 11 ноября, 04:32

Updated 11 ноября, 04:32

Первая половина ноября удивляет жителей Приморья снегом и теплом

До 240% от нормы осадков и аномальное тепло: синоптики рассказали о погоде в Приморье

11 ноября 2024, 04:30
Фото: 1MI.

Первая половина ноября удивляет жителей Приморья снегом и теплом

Сюжет
Погода
Первые 10 дней ноября порадовали жителей Приморского края теплом и испугали сильными осадками. Чего ждать дальше?

Первые дни ноября в Приморье были аномально теплыми и снежными, сообщает Примгидромет. Температура воздуха была выше средних значений.

В большинстве районов Приморья за 10 дней выпало 125-240% от нормы осадков. При этом на юго-западе края дождя и снега было аномально мало: всего 13-82% от среднего многолетнего количества. 

В ближайшие дни на севере края температура может опуститься до -11°С. На побережье столбики термометров покажут +1…+5°С, на юге может быть теплее: до +10°С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье скоро придут морозы.

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