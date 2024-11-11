До 240% от нормы осадков и аномальное тепло: синоптики рассказали о погоде в Приморье

Posted 11 ноября, 04:30
Published 11 ноября, 04:30
Modified 11 ноября, 04:32
Updated 11 ноября, 04:32
Первые дни ноября в Приморье были аномально теплыми и снежными, сообщает Примгидромет. Температура воздуха была выше средних значений.
В большинстве районов Приморья за 10 дней выпало 125-240% от нормы осадков. При этом на юго-западе края дождя и снега было аномально мало: всего 13-82% от среднего многолетнего количества.
В ближайшие дни на севере края температура может опуститься до -11°С. На побережье столбики термометров покажут +1…+5°С, на юге может быть теплее: до +10°С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье скоро придут морозы.