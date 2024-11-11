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Posted 10 ноября, 23:48

Published 10 ноября, 23:48

Modified 10 ноября, 23:50

Updated 10 ноября, 23:50

В мужчину выстрелили в ходе конфликта в Приморье

Двое на одного: стрельбой закончился конфликт в гаражном кооперативе во Владивостоке

10 ноября 2024, 23:48
Фото: 1MI.

В мужчину выстрелили в ходе конфликта в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Два жителя Владивостока повздорили около гаражей. Однако потасовка не обошлась рукоприкладством.

В дальневосточной столице произошел конфликт с использованием оружия, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

В отделение полиции обратился приморец, которого избил незнакомец в ходе ссоры около гаражного кооператива на Первой Гражданской. Затем к мужчинам подъехал друг злоумышленника на внедорожнике Land Cruiser. Водитель выстрелил в пострадавшего из, предположительно, газового пистолета.

«Сотрудниками полиции по горячим следам задержан 42-летний житель Владивостока, гражданин Российской Федерации», — отметили в пресс-службе полиции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре Владивостока произошла эпичная погоня за беглецами на джипе.

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#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Оружие#Полиция#Задержание#Преступность#Конфликт#Приморский край#Происшествия
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