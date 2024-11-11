Двое на одного: стрельбой закончился конфликт в гаражном кооперативе во Владивостоке

Posted 10 ноября, 23:48
Published 10 ноября, 23:48
Modified 10 ноября, 23:50
Updated 10 ноября, 23:50
В дальневосточной столице произошел конфликт с использованием оружия, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
В отделение полиции обратился приморец, которого избил незнакомец в ходе ссоры около гаражного кооператива на Первой Гражданской. Затем к мужчинам подъехал друг злоумышленника на внедорожнике Land Cruiser. Водитель выстрелил в пострадавшего из, предположительно, газового пистолета.
«Сотрудниками полиции по горячим следам задержан 42-летний житель Владивостока, гражданин Российской Федерации», — отметили в пресс-службе полиции.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре Владивостока произошла эпичная погоня за беглецами на джипе.