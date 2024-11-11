Двое на одного: стрельбой закончился конфликт в гаражном кооперативе во Владивостоке

В отделение полиции обратился приморец, которого избил незнакомец в ходе ссоры около гаражного кооператива на Первой Гражданской. Затем к мужчинам подъехал друг злоумышленника на внедорожнике Land Cruiser. Водитель выстрелил в пострадавшего из, предположительно, газового пистолета.