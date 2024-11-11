Клинок в шее: пьяный дебошир пытался сжечь обидчика в Приморье

Posted 11 ноября, 04:24
Published 11 ноября, 04:24
Modified 11 ноября, 04:26
Updated 11 ноября, 04:26
Житель Лесозаводска убил своего знакомого клинком, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы. Нетрезвый мужчина ударил холодным оружием в шею собутыльника. Пострадавший умер от кровопотери.
Стоит отметить, что убийца признал свою вину. Более того, в суде он рассказал подробности рокового дня. В ходе конфликта обвиняемый ударил потерпевшего, который по инерции вылетел из помещения на улицу. Оппонент пытался обороняться поленом, но тщетно, — подсудимый лишил жизни обидчика. К слову, фигурант дела даже пытался сжечь погибшего, чтобы «замести» следы.
«Лесозаводский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске мужчина нанес соседу 17 ударов ножом и бросил его умирать.