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Posted 11 ноября, 04:24

Published 11 ноября, 04:24

Modified 11 ноября, 04:26

Updated 11 ноября, 04:26

Нетрезвый мужчина жестоко расправился с оппонентом в Приморском крае

Клинок в шее: пьяный дебошир пытался сжечь обидчика в Приморье

11 ноября 2024, 04:24
Фото: 1MI.

Нетрезвый мужчина жестоко расправился с оппонентом в Приморском крае

Сюжет
Алкоголь
В Лесозаводске произошло чудовищное убийство. Приморец пытался обороняться, схватившись за полено, но не удалось. Убийца расправился с недругом.

Житель Лесозаводска убил своего знакомого клинком, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы. Нетрезвый мужчина ударил холодным оружием в шею собутыльника. Пострадавший умер от кровопотери.

Стоит отметить, что убийца признал свою вину. Более того, в суде он рассказал подробности рокового дня. В ходе конфликта обвиняемый ударил потерпевшего, который по инерции вылетел из помещения на улицу. Оппонент пытался обороняться поленом, но тщетно, — подсудимый лишил жизни обидчика. К слову, фигурант дела даже пытался сжечь погибшего, чтобы «замести» следы.

«Лесозаводский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске мужчина нанес соседу 17 ударов ножом и бросил его умирать.

17 ударов ножом: мужчина забил соседа и оставил умирать в Приморье
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