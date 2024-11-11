Клинок в шее: пьяный дебошир пытался сжечь обидчика в Приморье

Стоит отметить, что убийца признал свою вину. Более того, в суде он рассказал подробности рокового дня. В ходе конфликта обвиняемый ударил потерпевшего, который по инерции вылетел из помещения на улицу. Оппонент пытался обороняться поленом, но тщетно, — подсудимый лишил жизни обидчика. К слову, фигурант дела даже пытался сжечь погибшего, чтобы «замести» следы.