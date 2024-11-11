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Posted 11 ноября, 05:42

Published 11 ноября, 05:42

Modified 11 ноября, 05:44

Updated 11 ноября, 05:44

Беременную девушку с жуткой болью, которая не могла ходить, спасли в Приморье

Последствия вплоть до паралича: сложную грыжу вырезали у беременной в Приморье

11 ноября 2024, 05:42
Фото: 1MI.

Беременную девушку с жуткой болью, которая не могла ходить, спасли в Приморье

Сюжет
Медицина
Беременная девушка со сложной межпозвоночной грыжей страдала из-за сильной боли и могла передвигаться только на кресле. Врачи Тысячекоечной больницы во Владивостоке провели операцию на позвоночнике пациентки.

В Тысячекоечную больницу во Владивостоке доставили беременную девушку, которая жаловалась на сильные боли в спине и ноге. Из-за них пациентка не могла ходить, передвигалась только на кресле — каждое движение вызывало у нее жгучую боль.

После осмотра выяснилось, что причиной страданий девушки была грыжа межпозвоночного диска размером 10 мм, которая требовала срочного хирургического вмешательства. Если бы операцию не провели вовремя, пациентку могли ждать серьезные последствия — повышенный риск преждевременных родов и серьезные неврологические проблемы, включая возможный паралич.

«Учитывая особую сложность ситуации, связанную с беременностью, для принятия окончательного решения о проведении операции был проведен консилиум со специалистами Перинатального центра, — рассказывает Сергей Моисеенко, врач-нейрохирург, — Совместная работа с коллегами позволила разработать план операции, максимально безопасный для пациентки и её будущего ребёнка».

Во время операции врачи применили новейшие методы микрохирургии, это позволило минимизировать травматизм и снизить риск возможных осложнений. Восстановление после операции прошло спокойно, без каких-либо проблем или угроз для здоровья пациентки и будущего ребенка.

Медики помогли молодой женщине вернуться к нормальной жизни и забыть о жуткой боли.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который терпел жуткую боль в груди четыре дня. Выяснилось, что у мужчины случился инфаркт и начался отек мозга.

Умирающее сердце и отек мозга: в Приморье мужчина четыре дня терпел боль в груди
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