Тушенка стала на вес золота? Жители Приморья обсуждают «взлет» цен в магазинах — фото

Posted 11 ноября, 07:29
Published 11 ноября, 07:29
Modified 11 ноября, 07:31
Updated 11 ноября, 07:31
В одном из продуктовых супермаркетов Владивостока на привычную многим тушеную говядину поставили ценник, который поразил покупателей. Фото полки с товаром опубликовали в сети.
Цена достигла 412 рублей, хотя, по словам автора публикации, еще недавно тушенка стоила «плюс-минус двести».
Комментаторы подвергли критике замечание о росте цен. Они предполагают, что ценник просто перепутали:
«Ценник перепутали, от другой поставили»;
«„Премиум» закончился. Растянули на полке тушенку вот и получилось», — пишут наблюдательные приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие продукты подешевели в Приморье. Курица, копчености и виноград, возможно, стали по карману большему числу покупателей.