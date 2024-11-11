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Posted 11 ноября, 07:29

Published 11 ноября, 07:29

Modified 11 ноября, 07:31

Updated 11 ноября, 07:31

Неожиданное повышение цен на тушенку обсуждают жители Приморского края

Тушенка стала на вес золота? Жители Приморья обсуждают «взлет» цен в магазинах — фото

11 ноября 2024, 07:29
Фото: 1MI.

Неожиданное повышение цен на тушенку обсуждают жители Приморского края

Сюжет
Цены
Цены на некоторые товары не могут оставить жителей Приморья равнодушными. Владивостокцы обсуждают неожиданно высокие цены на популярный продукт.

В одном из продуктовых супермаркетов Владивостока на привычную многим тушеную говядину поставили ценник, который поразил покупателей. Фото полки с товаром опубликовали в сети.

Фото: vtoryak.vdk

Цена достигла 412 рублей, хотя, по словам автора публикации, еще недавно тушенка стоила «плюс-минус двести».

Комментаторы подвергли критике замечание о росте цен. Они предполагают, что ценник просто перепутали:

«Ценник перепутали, от другой поставили»;
«„Премиум» закончился. Растянули на полке тушенку вот и получилось», — пишут наблюдательные приморцы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие продукты подешевели в Приморье. Курица, копчености и виноград, возможно, стали по карману большему числу покупателей.

Сладенькая курочка: какие продукты подешевели в Приморском крае?
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