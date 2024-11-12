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Posted 12 ноября, 02:02

Published 12 ноября, 02:02

Modified 12 ноября, 02:04

Updated 12 ноября, 02:04

Новый год без фейерверков: об ограничениях таможни рассказали жителям Приморья

Новый год без фейерверков: об ограничениях таможни рассказали жителям Приморья

12 ноября 2024, 02:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Оказывается, завезти пиротехнику в Приморский край не так уж и просто. Более того, отправка фейерверков в международных почтовых отправлениях тоже не допускается.

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления поделились актуальной информацией в преддверии новогодних праздников. Физическим лицам запрещено перевозить фейерверки через границу, так как пиротехника не относится к товарам для личного пользования, рассказали в ведомстве.

«Также фейерверки, дождевые ракеты и прочие пиротехнические изделия нельзя пересылать в международных почтовых отправлениях», — подчеркнули в таможенном управлении.

Однако световые гирлянды ввозить в страну для личного пользования физлицам можно.

Стоит отметить, для реализации коммерческих партий новогодней атрибутики необходимы разрешительные документы.

«Пиротехнические товары включены в список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники. Ввоз в Российскую Федерацию данных товаров осуществляется на основании разовых лицензий, выдаваемых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)», — поделилась начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Дальневосточного таможенного управления Анна Кривоногова.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице начали готовиться к Новому году еще в октябре.

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