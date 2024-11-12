Новый год без фейерверков: об ограничениях таможни рассказали жителям Приморья

Posted 12 ноября, 02:02
Published 12 ноября, 02:02
Modified 12 ноября, 02:04
Updated 12 ноября, 02:04
В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления поделились актуальной информацией в преддверии новогодних праздников. Физическим лицам запрещено перевозить фейерверки через границу, так как пиротехника не относится к товарам для личного пользования, рассказали в ведомстве.
«Также фейерверки, дождевые ракеты и прочие пиротехнические изделия нельзя пересылать в международных почтовых отправлениях», — подчеркнули в таможенном управлении.
Однако световые гирлянды ввозить в страну для личного пользования физлицам можно.
Стоит отметить, для реализации коммерческих партий новогодней атрибутики необходимы разрешительные документы.
«Пиротехнические товары включены в список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники. Ввоз в Российскую Федерацию данных товаров осуществляется на основании разовых лицензий, выдаваемых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)», — поделилась начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Дальневосточного таможенного управления Анна Кривоногова.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице начали готовиться к Новому году еще в октябре.