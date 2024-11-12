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Posted 12 ноября, 02:42

Published 12 ноября, 02:42

Modified 12 ноября, 02:44

Updated 12 ноября, 02:44

Эвакуация произошла в одном из колледжей Владивостока

Студентов и преподавателей эвакуировали: что стряслось в колледже Владивостока?

12 ноября 2024, 02:42
Фото: 1MI.

Эвакуация произошла в одном из колледжей Владивостока

Сюжет
Пожар
Толпа людей замечена около образовательного учреждения Владивостока. На место инцидента прибыла машина МЧС.

В новых медиа появилось видео, сделанное около Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа. Множество студентов вышло на улицу из-за экстренной эвакуации, сообщают очевидцы. На кадрах виднеется пожарная машина, которая, судя по всему, прибыла на вызов.

«Всех студентов и преподавателей эвакуировали на улицу», — отметили в местном telegram-канале.
Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что около мединститута собрались студенты в белых халатах во Владивостоке. Корреспондент редакции выяснил причину столпотворения около университета.

Сотни студентов вышли на улицу: что творится в мединституте Владивостока?
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