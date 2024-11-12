Студентов и преподавателей эвакуировали: что стряслось в колледже Владивостока?

Posted 12 ноября, 02:42
Published 12 ноября, 02:42
Modified 12 ноября, 02:44
Updated 12 ноября, 02:44
В новых медиа появилось видео, сделанное около Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа. Множество студентов вышло на улицу из-за экстренной эвакуации, сообщают очевидцы. На кадрах виднеется пожарная машина, которая, судя по всему, прибыла на вызов.
«Всех студентов и преподавателей эвакуировали на улицу», — отметили в местном telegram-канале.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что около мединститута собрались студенты в белых халатах во Владивостоке. Корреспондент редакции выяснил причину столпотворения около университета.