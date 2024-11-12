Студентов и преподавателей эвакуировали: что стряслось в колледже Владивостока?

В новых медиа появилось видео, сделанное около Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа. Множество студентов вышло на улицу из-за экстренной эвакуации, сообщают очевидцы. На кадрах виднеется пожарная машина, которая, судя по всему, прибыла на вызов.