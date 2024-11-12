Зима прошепчет о весне: аномальное тепло схлестнется с суровыми морозами в Приморье

Posted 12 ноября, 01:29
Published 12 ноября, 01:29
Modified 12 ноября, 01:31
Updated 12 ноября, 01:31
Сегодня в центральных районах региона ожидается снег, сообщили в «Примгидромет». На большей части территории края температурный фон будет необычайно высоким, — кое-где столбики термометров покажут +11 °С. Только на севере станет прохладнее — 0 — +3 °С.
В ближайшую ночь осадки покинут Приморье. Мороз снова ударит по краю — -6 — -14 °С. Днем, 13 ноября, температура повысится до +2 — +9 °С.
Во Владивостоке сегодня будет теплее на 1 — 2 градуса в сравнении с понедельником. Предстоящая ночь, согласно прогнозам, выдастся морозной — 0 — -3 °С. А вот завтрашний день порадует плюсовыми температурами — +4 — +7 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая синоптическая обстановка сложится в Приморском крае в ноябре.