Зима прошепчет о весне: аномальное тепло схлестнется с суровыми морозами в Приморье

Во Владивостоке сегодня будет теплее на 1 — 2 градуса в сравнении с понедельником. Предстоящая ночь, согласно прогнозам, выдастся морозной — 0 — -3 °С. А вот завтрашний день порадует плюсовыми температурами — +4 — +7 °С.