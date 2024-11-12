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Posted 12 ноября, 01:29

Published 12 ноября, 01:29

Modified 12 ноября, 01:31

Updated 12 ноября, 01:31

Высокие температуры, снег и морозы ожидаются в Приморском крае в ближайшие дни

Зима прошепчет о весне: аномальное тепло схлестнется с суровыми морозами в Приморье

12 ноября 2024, 01:29

Высокие температуры, снег и морозы ожидаются в Приморском крае в ближайшие дни

Сюжет
Погода
Приморский край вновь окажется под влиянием аномально теплых температур. Однако приятная погодная обстановка совсем скоро сменится осадками и резким понижением температур.

Сегодня в центральных районах региона ожидается снег, сообщили в «Примгидромет». На большей части территории края температурный фон будет необычайно высоким, — кое-где столбики термометров покажут +11 °С. Только на севере станет прохладнее — 0 — +3 °С.

В ближайшую ночь осадки покинут Приморье. Мороз снова ударит по краю — -6 — -14 °С. Днем, 13 ноября, температура повысится до +2 — +9 °С.

Во Владивостоке сегодня будет теплее на 1 — 2 градуса в сравнении с понедельником. Предстоящая ночь, согласно прогнозам, выдастся морозной — 0 — -3 °С. А вот завтрашний день порадует плюсовыми температурами — +4 — +7 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая синоптическая обстановка сложится в Приморском крае в ноябре.

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