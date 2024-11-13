Движение открыли, но лучше выбрать объезд: что происходит в центре Владивостока?

Posted 13 ноября, 02:01
Published 13 ноября, 02:01
Modified 13 ноября, 02:03
Updated 13 ноября, 02:03
Во вторник во Владивостоке было ограничено движение на Фонтанной, с 21.00 12 ноября до 06.00 13 ноября на участке планировали провести срочные аварийные ремонтные работы.
Движение транспорта было затруднено на участке от роддома N4 на Фонтанной, 24, до поворота на Алеутскую.
Утром в среду специалисты Центра организации дорожного движения сообщили, что в движение по Фонтанной снова открыли. Участок, который ремонтировали, специалисты покрыли щебнем.
Несмотря на то, что проезд уже открыт, по состоянию на 11:54 движение там остается напряженным. Также перекрыт участок Семеновской на пересечении с Алеутской. Водителям рекомендуют выбирать обходные пути, чтобы избежать заторов.