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Posted 13 ноября, 02:01

Published 13 ноября, 02:01

Modified 13 ноября, 02:03

Updated 13 ноября, 02:03

Движение затруднено на сложном участке в центре Владивостока

Движение открыли, но лучше выбрать объезд: что происходит в центре Владивостока?

13 ноября 2024, 02:01
Фото: vostokmedia.com.

Движение затруднено на сложном участке в центре Владивостока

Сюжет
Дорожное движение
Движение по Фонтанной во Владивостоке открыли, но на месте все еще собираются заторы.

Во вторник во Владивостоке было ограничено движение на Фонтанной, с 21.00 12 ноября до 06.00 13 ноября на участке планировали провести срочные аварийные ремонтные работы.

Движение транспорта было затруднено на участке от роддома N4 на Фонтанной, 24, до поворота на Алеутскую.

Утром в среду специалисты Центра организации дорожного движения сообщили, что в движение по Фонтанной снова открыли. Участок, который ремонтировали, специалисты покрыли щебнем.

Несмотря на то, что проезд уже открыт, по состоянию на 11:54 движение там остается напряженным. Также перекрыт участок Семеновской на пересечении с Алеутской. Водителям рекомендуют выбирать обходные пути, чтобы избежать заторов.

Фото: 2гис

Ранее «Восток-Медиа» писало о перекрытии движения в центре Владивостока.

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