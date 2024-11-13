vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 01:33

Published 13 ноября, 01:33

Modified 13 ноября, 01:35

Updated 13 ноября, 01:35

В Приморском крае действует 35 мер поддержки участников СВО и их семей

Гордимся вашим подвигом: власти Приморского края всемерно поддерживают участников СВО

13 ноября 2024, 01:33
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае действует 35 мер поддержки участников СВО и их семей

Сюжет
Спецоперация
Наши земляки, жители Приморского края, героически проявили себя на специальной военной операции с первых дней её проведения. И сегодня продолжают защищать Родину. Быть участником СВО — почётно, престижно и открывает большие возможности в будущем, по окончании контракта с минобороны.

В Приморском крае действует более 30 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Власти региона во главе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко делают всё возможное для того, чтобы каждый житель Приморья, заключивший контракт и отправившийся на СВО или уже защищающий нас и нашу Родину, знал: дома у него всё хорошо, тыл надёжный, о своём решении он не пожалеет, семья и родные — под крылом государства.

Президент России рассказал о мужестве и успешных операциях морпехов ТОФ
Узнать подробнее

Под личным контролем губернатора

Отметим, что Олег Кожемяко регулярно выдвигает новые инициативы по поддержке приморских участников СВО и их семей, стараясь облегчить жизнь родных и близких наших бойцов. Например, участники СВО получили возможность приобретать жильё по дальневосточной ипотечной программе, с минимальными процентами.

Кроме того, только в 2024 году были введены дополнительные меры поддержки.

В частности, это доплата — 30 тысяч рублей к заработной плате. Она будет выделяться в течение года участнику СВО, вернувшемуся к мирному труду и устроившемуся на работу, что позволит легче пройти адаптацию на рабочем месте, стабилизировать финансовое положение после завершения всех выплат по контракту с Минобороны России.

Всего же с начала 2024 года на поддержку участников СВО и членом их семей из бюджета Приморья было потрачено более восьми миллиардов рублей.

Отметим, что Приморский край одним из первых учредил почётное звание и особый знак отличия «Герой Приморья» и медаль «Участнику специальной военной операции». Наши земляки — Герои Приморья — получают единовременную выплату в миллион рублей и ежемесячную — 30 тысяч рублей (всего — 17 человек). Добровольцы, сражающиеся в отряде «Тигр» и награждённые медалью «Участник специальной военной операции», получают выплату в 50 тысяч рублей (ее уже получили более девяти сотен приморцев).

В Приморском крае участникам СВО и членам их семей предоставляются все положенные федеральные (поскольку участники СВО приравнены по статусу к ветеранам боевых действий) и краевые льготы.

  • Мобилизованным, военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, добровольцам, заключившим контракт предоставляется материальная помощь от 100 000 рублей до 800 000 рублей.
  • За счёт бюджета Приморья ветеранам СВО производится компенсация до 50 процентов оплаты коммунальных услуг, проезда в транспорте. Участники СВО входят в программу «Социальное такси».
  • Бойцы, получившие инвалидность, каждый год получают выплату в 19 тысяч рублей.

Глава Приморского края Олег Кожемяко держит под личным контролем вопросы выделения жилья семьям участников СВО. Например, менее месяца назад семьи наших бойцов получили служебное жильё в новостройках Снеговой Пади.

Бойцы СВО получили квартиры во Владивостоке
Узнать подробнее

Дети членов СВО — в зоне особого внимания

  • Если в семье участника СВО есть дошколята, то они зачисляются в детский сад в приоритетном порядке, а семьи освобождаются от платы за садик. Школьники (с 1-го по 6-й класс) вне очереди посещают группы продлённого дня. Все дети семей участников СВО в школе, а также в средних профессиональных учебных заведениях получают бесплатное питание.
  • Также сыновья и дочери участников СВО могут бесплатно посещать спортивные секции, кружки, студии. Они имеют право на бесплатную путевку в детский лагерь в Приморском крае (и за лето в лагерях отдохнули и поправили здоровье более восьмисот приморских ребят). Во всех городах Приморья для детей участников спецоперации организован бесплатный проезд в общественном транспорте.
  • Семьи участников СВО имеют право на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей из средств регионального материнского капитала. Без малого полтысячи семей воспользовались этой льготой.
  • Без малого семь тысяч билетов на самые разные культурные мероприятия — от посещения концертов и спектаклей до экскурсий — выделено участникам СВО и членам их семей.
Антон Волошко: Ветеранам СВО надо дать возможность бесплатно пользоваться парковками
Узнать подробнее

Благодарная память

Отдельная, и очень важная, особая тема — забота и поддержка для тех, чьи отцы, сыновья, мужья погибли в ходе СВО. Этот вопрос глава Приморья Олег Кожемяко держит на особом контроле.

  • Родственникам погибших выплачивается материальная помощь, члены их семей освобождены от уплаты транспортного налога, во всех районах края родным погибших компенсируется стоимость работ по газификации домов.
  • Детям погибших или умерших участников боевых действий ежемесячно предоставляется выплата — до пяти тысяч рублей.
  • Также дети погибших или получивших инвалидность первой группы участников спецоперации, имеют право на получение квартиры. Такое же право есть у семей, чьи отцы удостоены звания «Герой России» или «Герой Приморья» (128 квартир уже выделены в рамках этой меры поддержки).
  • Детям участников боевых действий, ставших инвалидами, ежегодно выплачивается 15 000 рублей.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отмечал: «Задача поколения, которое сейчас сражается на фронте, строит города, — сохранить страну, выйти победителями, чтобы будущие поколения гордились их подвигами. Уверен, новые герои станут основой, на которой будет базироваться будущее нашей страны».

Благодаря такой чёткой и ясной позиции губернатора, заботящегося о приморцах — участниках СВО и их родных, общественность, деловые круги Приморья также — следуя примеру главы региона — на постоянной основе помогают и нашим бойцам «за ленточкой», отправляя в зону боевых действий и технику, и дроны, и автомобили, и иную помощь; и членам их семей — например, различные общественные организации уже второй год проводят для ребят, чьи отцы участвуют в спецоперации, большие праздники на Новый год, на 1 сентября, в День защиты детей — с подарками, яркой развлекательной программой, угощением.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке прошёл форум семей участников СВО.

Семьи участников СВО со всего Дальнего Востока встретились на форуме Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Спецпроекты#Владивосток#Олег Кожемяко#СВО#Спецоперация#Приморский край#Поддержка#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика