Гордимся вашим подвигом: власти Приморского края всемерно поддерживают участников СВО

В Приморском крае действует более 30 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Власти региона во главе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко делают всё возможное для того, чтобы каждый житель Приморья, заключивший контракт и отправившийся на СВО или уже защищающий нас и нашу Родину, знал: дома у него всё хорошо, тыл надёжный, о своём решении он не пожалеет, семья и родные — под крылом государства.