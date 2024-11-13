Гордимся вашим подвигом: власти Приморского края всемерно поддерживают участников СВО

Posted 13 ноября, 01:33
Published 13 ноября, 01:33
Modified 13 ноября, 01:35
Updated 13 ноября, 01:35
В Приморском крае действует более 30 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Власти региона во главе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко делают всё возможное для того, чтобы каждый житель Приморья, заключивший контракт и отправившийся на СВО или уже защищающий нас и нашу Родину, знал: дома у него всё хорошо, тыл надёжный, о своём решении он не пожалеет, семья и родные — под крылом государства.
Под личным контролем губернатора
Отметим, что Олег Кожемяко регулярно выдвигает новые инициативы по поддержке приморских участников СВО и их семей, стараясь облегчить жизнь родных и близких наших бойцов. Например, участники СВО получили возможность приобретать жильё по дальневосточной ипотечной программе, с минимальными процентами.
Кроме того, только в 2024 году были введены дополнительные меры поддержки.
В частности, это доплата — 30 тысяч рублей к заработной плате. Она будет выделяться в течение года участнику СВО, вернувшемуся к мирному труду и устроившемуся на работу, что позволит легче пройти адаптацию на рабочем месте, стабилизировать финансовое положение после завершения всех выплат по контракту с Минобороны России.
Всего же с начала 2024 года на поддержку участников СВО и членом их семей из бюджета Приморья было потрачено более восьми миллиардов рублей.
Отметим, что Приморский край одним из первых учредил почётное звание и особый знак отличия «Герой Приморья» и медаль «Участнику специальной военной операции». Наши земляки — Герои Приморья — получают единовременную выплату в миллион рублей и ежемесячную — 30 тысяч рублей (всего — 17 человек). Добровольцы, сражающиеся в отряде «Тигр» и награждённые медалью «Участник специальной военной операции», получают выплату в 50 тысяч рублей (ее уже получили более девяти сотен приморцев).
В Приморском крае участникам СВО и членам их семей предоставляются все положенные федеральные (поскольку участники СВО приравнены по статусу к ветеранам боевых действий) и краевые льготы.
Глава Приморского края Олег Кожемяко держит под личным контролем вопросы выделения жилья семьям участников СВО. Например, менее месяца назад семьи наших бойцов получили служебное жильё в новостройках Снеговой Пади.
Дети членов СВО — в зоне особого внимания
Благодарная память
Отдельная, и очень важная, особая тема — забота и поддержка для тех, чьи отцы, сыновья, мужья погибли в ходе СВО. Этот вопрос глава Приморья Олег Кожемяко держит на особом контроле.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отмечал: «Задача поколения, которое сейчас сражается на фронте, строит города, — сохранить страну, выйти победителями, чтобы будущие поколения гордились их подвигами. Уверен, новые герои станут основой, на которой будет базироваться будущее нашей страны».
Благодаря такой чёткой и ясной позиции губернатора, заботящегося о приморцах — участниках СВО и их родных, общественность, деловые круги Приморья также — следуя примеру главы региона — на постоянной основе помогают и нашим бойцам «за ленточкой», отправляя в зону боевых действий и технику, и дроны, и автомобили, и иную помощь; и членам их семей — например, различные общественные организации уже второй год проводят для ребят, чьи отцы участвуют в спецоперации, большие праздники на Новый год, на 1 сентября, в День защиты детей — с подарками, яркой развлекательной программой, угощением.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке прошёл форум семей участников СВО.