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Posted 13 ноября, 04:32

Published 13 ноября, 04:32

Modified 13 ноября, 04:34

Updated 13 ноября, 04:34

Массовая авария произошла во Владивостоке

«Лютый замес»: улица «усыпана» изувеченными авто после ДТП во Владивостоке — фото

13 ноября 2024, 04:32
Фото: 1MI.

Массовая авария произошла во Владивостоке

Сюжет
Дорога
Жуткие последствия «побоища» машин попали на камеру во Владивостоке. Некоторые «железные ласточки» превратились в груду металла после чудовищного инцидента.

В новых медиа появились кадры, сделанные после массового столкновения автомобилей на улице Адмирала Кузнецова. Очевидцы запечатлели, как минимум, четыре машины, которые пострадали в результате аварии.

Стоит отметить, что на место инцидента прибыли медики. Вероятно, помощь потребовалась кому-то из участников ДТП. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Фото: dpskontrol_125rus

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дорожное происшествие перекрыло проезд в дальневосточную столицу со стороны «Фетисов Арены». Автомобили столкнулись «носами» и заблокировали полторы полосы.

Кто перекрыл нормальный проезд во Владивосток? — видео
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