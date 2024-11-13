«Лютый замес»: улица «усыпана» изувеченными авто после ДТП во Владивостоке — фото

Posted 13 ноября, 04:32
Published 13 ноября, 04:32
Modified 13 ноября, 04:34
Updated 13 ноября, 04:34
В новых медиа появились кадры, сделанные после массового столкновения автомобилей на улице Адмирала Кузнецова. Очевидцы запечатлели, как минимум, четыре машины, которые пострадали в результате аварии.
Стоит отметить, что на место инцидента прибыли медики. Вероятно, помощь потребовалась кому-то из участников ДТП. Обстоятельства аварии пока неизвестны.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дорожное происшествие перекрыло проезд в дальневосточную столицу со стороны «Фетисов Арены». Автомобили столкнулись «носами» и заблокировали полторы полосы.