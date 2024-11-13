Кто перекрыл нормальный проезд во Владивосток? — видео

Posted 13 ноября, 03:15
Published 13 ноября, 03:15
Modified 13 ноября, 03:17
Updated 13 ноября, 03:17
В районе «Фетисов Арены» во Владивостоке столкнулись два легковых автомобиля, сообщают новые медиа. Машины «соприкоснулись» носами и заблокировали почти полторы полосы из трех имеющихся.
В результате инцидента дорога в город стала настоящим квестом для водителей. Теперь рулевым необходимо отстоять пробку, которая блокирует путь в дальневосточную столицу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минувшей ночью движение было осложнено в пригороде Владивостока из-за ДТП с участием грузовика и «Мазды» купе.