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Posted 13 ноября, 03:15

Published 13 ноября, 03:15

Modified 13 ноября, 03:17

Updated 13 ноября, 03:17

Автомобили заблокировали полторы полосы и осложнили путь во Владивосток

Кто перекрыл нормальный проезд во Владивосток? — видео

13 ноября 2024, 03:15
Фото: vostokmedia.com.

Автомобили заблокировали полторы полосы и осложнили путь во Владивосток

Сюжет
ДТП
Пробраться во Владивосток — задача не из простых. Такая ситуация сложилась из-за затора на трассе, ведущей к городу.

В районе «Фетисов Арены» во Владивостоке столкнулись два легковых автомобиля, сообщают новые медиа. Машины «соприкоснулись» носами и заблокировали почти полторы полосы из трех имеющихся.

В результате инцидента дорога в город стала настоящим квестом для водителей. Теперь рулевым необходимо отстоять пробку, которая блокирует путь в дальневосточную столицу.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минувшей ночью движение было осложнено в пригороде Владивостока из-за ДТП с участием грузовика и «Мазды» купе.

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