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Posted 13 ноября, 08:53

Published 13 ноября, 08:53

Modified 13 ноября, 08:58

Updated 13 ноября, 08:58

Операторов вывоза мусора ждут новые критерии работы в Приморском крае

«Мусорная реформа» проходит в Приморье: требования к работе перевозчиков ужесточат

13 ноября 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney.

Операторов вывоза мусора ждут новые критерии работы в Приморском крае

Сюжет
Экология
В Приморье ужесточат требования к работе перевозчиков мусора. Контролировать их будут объективнее, сообщает правительство Приморского края.

В краевом правительстве прошёл штаб по ТКО, председателем выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По словам и. о. директора Приморского экологического оператора Андрея Боровского, в конце этого года у большинства компаний, занимающихся транспортировкой отходов в муниципалитетах региона, истекает срок договоров.

Новые контракты обязательно будут предусматривать трафы за несвоевременный или некачественный вывоз мусора.

«Для этого будут использоваться системы мониторинга, камеры видеонаблюдения на самих контейнерных площадках. Это позволит получать оперативные и объективные данные о процессе сбора твердых коммунальных отходов», — уточнил он.

По словам заместителя Председателя Правительства Приморья Владимира Малюшицкого, совместно с региональным минцифры и компанией «Цифровое Приморье» разрабатывается программа, которая как раз и позволит осуществлять этот мониторинг. За основу взяли опыт Ленинградской области: там подобная система положительно себя зарекомендовала.

Вместе с ужесточением требований к перевозчикам, сами компании обретут горизонт планирования — контракты будут заключать на три года.

Также в Приморье собираются прорабатывать и тарифные решения, они позволят вывести из финансового кризиса регоператора, ликвидировав задолженность перед транспортировщиками.

Глава Приморья подчеркнул, что главная миссия нововведений в сфере обращения с ТКО — добиться чистоты контейнерных площадок.

«Здесь нет второстепенных вещей. Важно обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора, наладить контроль за этим процессом, установив камеры наблюдения, системы мониторинга. При этом необходимо дать возможность развиваться и самим перевозчикам, покупать новые машины, платить достойную зарплату сотрудникам. И здесь как раз трехгодовые контракты смогут дать такой горизонт планирования для них», — заявил Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как проблему с мусором решают в одном из муниципалитетов Приморья.

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