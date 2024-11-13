«Мусорная реформа» проходит в Приморье: требования к работе перевозчиков ужесточат

«Здесь нет второстепенных вещей. Важно обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора, наладить контроль за этим процессом, установив камеры наблюдения, системы мониторинга. При этом необходимо дать возможность развиваться и самим перевозчикам, покупать новые машины, платить достойную зарплату сотрудникам. И здесь как раз трехгодовые контракты смогут дать такой горизонт планирования для них», — заявил Олег Кожемяко.