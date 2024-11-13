О новом назначении в Правительстве Приморского края объявил Олег Кожемяко

Олег Кожемяко отметил, что за время руководства Черниговским округом Кирилл Хижинский доказал свою квалификацию и компетентность. Муниципалитет, которым он руководил, достиг больших успехов в сельском хозяйстве, строительстве социальной инфраструктуры, поддержке участников спецоперации и их семей, а также был награжден государственными премиями.