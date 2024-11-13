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Posted 13 ноября, 06:52

Published 13 ноября, 06:52

Modified 13 ноября, 07:29

Updated 13 ноября, 07:29

О новом назначении в Правительстве Приморского края объявил Олег Кожемяко

О новом назначении в Правительстве Приморского края объявил Олег Кожемяко

13 ноября 2024, 06:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Сельское хозяйство
Нового заместителя председателя назначили в Правительстве Приморского края. Им стал бывший глава Черниговского округа.

В Правительстве Приморского края утвердили нового заместителя председателя, он будет отвечать за сферу сельского хозяйства и ветеринарии. Должность получил бывший глава Черниговского округа Кирилл Хижинский. Распоряжение о его назначении подписал губернатор Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко отметил, что за время руководства Черниговским округом Кирилл Хижинский доказал свою квалификацию и компетентность. Муниципалитет, которым он руководил, достиг больших успехов в сельском хозяйстве, строительстве социальной инфраструктуры, поддержке участников спецоперации и их семей, а также был награжден государственными премиями.

Губернатор подчеркнул важность опыта Кирилла Владимировича как лидера одного из основных сельскохозяйственных районов для выполнения поставленных задач по увеличению производства птицы, молока, меда и развития экспорта сельхозпродукции.

Хижинский будет курировать сферу сельского хозяйства и ветеринарии, а также координировать деятельность министерства земельных и имущественных отношений по управлению и распоряжению земельными участками сельхозназначения, находящихся в собственности Приморского края

Фото: Оксана Шишенко. Правительство Приморского края

Кирилл Хижинский родился в Приморье в 1982 году, закончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности экономист. До получения новой должности он возглавлял Черниговский муниципальный округ с декабря 2020 года. У него есть семья: жена и трое детей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом важном назначении в Приморье.

Важное назначение в Приморском крае — нового начальника представил Олег Кожемяко
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