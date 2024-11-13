Погода может неприятно удивить: почему лучше не строить планы на выходные в Приморье?

Posted 13 ноября, 00:37
Published 13 ноября, 00:37
Modified 13 ноября, 00:39
Updated 13 ноября, 00:39
По данным сайта «Маглипогода», сегодня, 13 ноября, в регионе вновь станет тепло после резкого понижения температур. Однако 14 и 15 ноября погода в крае снова ухудшится, отметил основатель канала Руслан Юрковский.
К слову, синоптическая обстановка на выходных тоже может повлиять на планы местного населения. Ведь в Приморье заканчивается период теплой и спокойной погоды, подчеркнул метеоблогер. Столбики термометров будут «прыгать» из минусовых значений в плюсовые и обратно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычайно теплые температуры будут сопротивляться натиску зимних морозов в Приморском крае.