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Posted 13 ноября, 00:37

Published 13 ноября, 00:37

Modified 13 ноября, 00:39

Updated 13 ноября, 00:39

Спокойная погода покидает Приморский край

Погода может неприятно удивить: почему лучше не строить планы на выходные в Приморье?

13 ноября 2024, 00:37
Фото: 1MI.

Спокойная погода покидает Приморский край

Сюжет
Погода
Погодные качели продолжаются в Приморском крае. Однако, по мнению народного синоптика, зимние холода все больше и больше осваиваются в регионе.

По данным сайта «Маглипогода», сегодня, 13 ноября, в регионе вновь станет тепло после резкого понижения температур. Однако 14 и 15 ноября погода в крае снова ухудшится, отметил основатель канала Руслан Юрковский.

К слову, синоптическая обстановка на выходных тоже может повлиять на планы местного населения. Ведь в Приморье заканчивается период теплой и спокойной погоды, подчеркнул метеоблогер. Столбики термометров будут «прыгать» из минусовых значений в плюсовые и обратно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычайно теплые температуры будут сопротивляться натиску зимних морозов в Приморском крае.

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