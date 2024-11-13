Погода может неприятно удивить: почему лучше не строить планы на выходные в Приморье?

К слову, синоптическая обстановка на выходных тоже может повлиять на планы местного населения. Ведь в Приморье заканчивается период теплой и спокойной погоды, подчеркнул метеоблогер. Столбики термометров будут «прыгать» из минусовых значений в плюсовые и обратно.