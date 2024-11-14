Находилась в федеральном розыске: в Приморье воровку пришлось ловить дважды

В мае 2023 года у местной жительницы украли личные вещи в аптеке на Лазо. Ущерб составил 14 500 рублей. В ходе расследования правоохранители установили личность подозреваемой. Задержанная созналась в содеянном. На девушку возбудили уголовное дело за кражу. Ей выдали подписку о невыезде.