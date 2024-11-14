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Posted 14 ноября, 02:24

Published 14 ноября, 02:24

Modified 14 ноября, 02:56

Updated 14 ноября, 02:56

Преступницу, находившуюся в федеральном розыске, поймали в Приморском крае

Находилась в федеральном розыске: в Приморье воровку пришлось ловить дважды

14 ноября 2024, 02:24
Фото: Изображение Midjourney.

Преступницу, находившуюся в федеральном розыске, поймали в Приморском крае

Сюжет
Кража
В Приморье за решеткой оказалась девушка, которая была объявлена в розыск по всей России. Дама пыталась спрятаться от уголовной ответственности в родном городе.

В Артеме заключили под стражу женщину, которая находилась в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

В мае 2023 года у местной жительницы украли личные вещи в аптеке на Лазо. Ущерб составил 14 500 рублей. В ходе расследования правоохранители установили личность подозреваемой. Задержанная созналась в содеянном. На девушку возбудили уголовное дело за кражу. Ей выдали подписку о невыезде.

«В ходе следствия была доказана причастность обвиняемой к совершению кражи», — отметили в пресс-службе полиции.

Стоит отметить, что фигурантка игнорировала судебные заседания и не являлась на них. Поэтому ее объявили в федеральный розыск. Силовики отыскали беглянку и посадили в изолятор.

«Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена. Подсудимую заключили под стражу», — рассказали в региональном УМВД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что американского военного, которого осудили в Приморском крае, этапировали в другой регион России.

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