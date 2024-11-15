Невероятно красивое утро: чарующее атмосферное явление заполонило Владивосток — видео

Posted 14 ноября, 23:40
Published 14 ноября, 23:40
Modified 14 ноября, 23:42
Updated 14 ноября, 23:42
Сегодня, 15 ноября, утро выдалось не только солнечным, но и невероятно красивым. Дальневосточная столица «искупалась» в густом тумане под первыми лучами солнца. Зрелище для горожан не редкое, но традиционно чарующее. В такие моменты владивостокцы еще больше восхищаются красотами муниципалитета.
Более того, атмосферное явление «осело» настолько низко и плотно, словно по городу частично «прошлись» канцелярским корректором.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке дым ухудшил видимость. Более того, в воздухе чувствовался запах гари. В некоторых районах казалось, будто легкий туман окутал город.