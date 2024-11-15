vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 23:40

Published 14 ноября, 23:40

Modified 14 ноября, 23:42

Updated 14 ноября, 23:42

Густой туман украсил утро во Владивостоке

Невероятно красивое утро: чарующее атмосферное явление заполонило Владивосток — видео

14 ноября 2024, 23:40
Фото: vostokmedia.com.

Густой туман украсил утро во Владивостоке

Сюжет
Погода
Просыпаешься, окидываешь взглядом город за окном и забываешь куда шел. Обыденное дело во Владивостоке. Всему виной природные творения, которые нередко заставляют обомлеть приморцев.

Сегодня, 15 ноября, утро выдалось не только солнечным, но и невероятно красивым. Дальневосточная столица «искупалась» в густом тумане под первыми лучами солнца. Зрелище для горожан не редкое, но традиционно чарующее. В такие моменты владивостокцы еще больше восхищаются красотами муниципалитета.

Более того, атмосферное явление «осело» настолько низко и плотно, словно по городу частично «прошлись» канцелярским корректором.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке дым ухудшил видимость. Более того, в воздухе чувствовался запах гари. В некоторых районах казалось, будто легкий туман окутал город.

Солнца не видно, мосты исчезли: дым полностью окутал Владивосток — фото, видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Обстановка не изменилась: густой дым заполонил Владивосток — видеоЧерный дым столбом: пожар попал на камеру во Владивостоке — фотоПожар охватил жилой дом в Приморье
#Новости#Общество#Видео#Погода#Владивосток#Дым#Солнце#Приморский край#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика