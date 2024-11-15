Снегопад накроет Приморье на выходных: правительство напомнило телефоны спасателей

Posted 15 ноября, 02:41
Published 15 ноября, 02:41
Modified 15 ноября, 02:43
Updated 15 ноября, 02:43
Приморье готовится к резкому изменению погоды. В ближайшие выходные, 16 и 17 ноября, на территории Приморского края ожидается ухудшение погодных условий. Краевое МинГОЧС призывает всех жителей и гостей региона быть бдительными.
По информации Примгидромета, в ночь на субботу к краю подойдут фронтальные системы китайского циклона. Днем начнется дождь, он будет особенно интенсивным в южной части края.
В ночь на воскресенье фронты пройдут над Приморским краем, за ними последует падение температуры: дождь на большей части территории сменится снегом. Ожидается образование гололеда и сильные порывы ветра, возможны обрывы проводов. Температура опустится до -1 — -8 градусов. Во многих районах также усилится северо-западный ветер, предупредили синоптики.
В связи с предстоящими неблагоприятными погодными явлениями, службы чрезвычайных ситуаций региона будут работать в режиме повышенной готовности. Это касается спасательных подразделений, энергетиков, коммунальных служб, а также дорожников.
Для предотвращения возможных неприятностей власти края просят жителей не выезжать на автомобилях без необходимости, особенно на летней резине, а также не мешать работе снегоуборочных машин. Также важно быть осторожными возле деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи, напомнили в МинГОЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о последних теплых днях перед ухудшением погоды.