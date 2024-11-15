Снегопад накроет Приморье на выходных: правительство напомнило телефоны спасателей

Для предотвращения возможных неприятностей власти края просят жителей не выезжать на автомобилях без необходимости, особенно на летней резине, а также не мешать работе снегоуборочных машин. Также важно быть осторожными возле деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи, напомнили в МинГОЧС.