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Posted 15 ноября, 02:41

Published 15 ноября, 02:41

Modified 15 ноября, 02:43

Updated 15 ноября, 02:43

Резкое ухудшение погоды грозит Приморскому краю

Снегопад накроет Приморье на выходных: правительство напомнило телефоны спасателей

15 ноября 2024, 02:41
Фото: 1MI.

Резкое ухудшение погоды грозит Приморскому краю

Сюжет
Дождь
Приморскому краю грозит ухудшение погоды в ближайшие выходные: дожди перейдут в снег, возможно образование гололеда. Температура упадет, а ветер усилится.

Приморье готовится к резкому изменению погоды. В ближайшие выходные, 16 и 17 ноября, на территории Приморского края ожидается ухудшение погодных условий. Краевое МинГОЧС призывает всех жителей и гостей региона быть бдительными.

По информации Примгидромета, в ночь на субботу к краю подойдут фронтальные системы китайского циклона. Днем начнется дождь, он будет особенно интенсивным в южной части края.

В ночь на воскресенье фронты пройдут над Приморским краем, за ними последует падение температуры: дождь на большей части территории сменится снегом. Ожидается образование гололеда и сильные порывы ветра, возможны обрывы проводов. Температура опустится до -1 — -8 градусов. Во многих районах также усилится северо-западный ветер, предупредили синоптики.

В связи с предстоящими неблагоприятными погодными явлениями, службы чрезвычайных ситуаций региона будут работать в режиме повышенной готовности. Это касается спасательных подразделений, энергетиков, коммунальных служб, а также дорожников.

Для предотвращения возможных неприятностей власти края просят жителей не выезжать на автомобилях без необходимости, особенно на летней резине, а также не мешать работе снегоуборочных машин. Также важно быть осторожными возле деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи, напомнили в МинГОЧС.

Ранее «Восток-Медиа» писало о последних теплых днях перед ухудшением погоды.

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