Метель и штормовой ветер: мощный циклон нанесет обширный удар по Приморью

Posted 13 ноября, 07:30
Published 13 ноября, 07:30
Modified 13 ноября, 07:32
Updated 13 ноября, 07:32
Приморье в ожидании непогоды, которая может ударить уже в ближайшие выходные. Главный синоптик региона Борис Кубай прокомментировал синоптическую обстановку в крае.
По расчетам специалистов, 16 и 17 ноября ситуация за окном действительно резко ухудшится. Всему виной активный атмосферный фронт и циклон, который зародился над Желтым морем.
Сначала территории края изрядно намокнут, после чего дожди перейдут в снег. В разных районах возможны метель и гололед, а также не исключен штормовой ветер.
Более того, снежинки могут укрыть дальневосточную столицу. Предположительно, снегопад прогнозируется в ночь на воскресенье.
Начало следующей недели выдастся морозным. А в середине недели температурный фон вновь вырастет.
«Исходя из сказанного, рекомендовал бы автомобилистам повременить с дальними поездками, особенно утром и в первой половине дня воскресенья, 17 ноября», — отметил Борис Кубай.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что густой дым заполонил Владивосток.