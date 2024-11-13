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Posted 13 ноября, 07:30

Published 13 ноября, 07:30

Modified 13 ноября, 07:32

Updated 13 ноября, 07:32

Сильные снегопад и ветер ожидаются повсеместно в Приморском крае

Метель и штормовой ветер: мощный циклон нанесет обширный удар по Приморью

13 ноября 2024, 07:30
Фото: 1MI.

Сильные снегопад и ветер ожидаются повсеместно в Приморском крае

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Погода
Главный синоптик Приморского края подтвердил опасения местного населения — жуткому снегопаду быть. Подробности в материале.

Приморье в ожидании непогоды, которая может ударить уже в ближайшие выходные. Главный синоптик региона Борис Кубай прокомментировал синоптическую обстановку в крае.

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По расчетам специалистов, 16 и 17 ноября ситуация за окном действительно резко ухудшится. Всему виной активный атмосферный фронт и циклон, который зародился над Желтым морем.

Сначала территории края изрядно намокнут, после чего дожди перейдут в снег. В разных районах возможны метель и гололед, а также не исключен штормовой ветер.

Более того, снежинки могут укрыть дальневосточную столицу. Предположительно, снегопад прогнозируется в ночь на воскресенье.

Начало следующей недели выдастся морозным. А в середине недели температурный фон вновь вырастет.

«Исходя из сказанного, рекомендовал бы автомобилистам повременить с дальними поездками, особенно утром и в первой половине дня воскресенья, 17 ноября», — отметил Борис Кубай.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что густой дым заполонил Владивосток.

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