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Posted 15 ноября, 00:06

Published 15 ноября, 00:06

Modified 15 ноября, 00:08

Updated 15 ноября, 00:08

Подозрительно теплая погода ожидается в Приморье

Затишье перед снежной бурей? — осеннее тепло ненадолго окутает Приморский край

15 ноября 2024, 00:06
Фото: vostokmedia.com.

Подозрительно теплая погода ожидается в Приморье

Сюжет
Погода
Весть о почти повсеместном снегопаде, который должен ударить в конце недели, ошарашила жителей Приморского края. Однако последний рабочий день станет подозрительно теплым, словно регион охватило затишье перед бурей.

Сегодня, 15 ноября, в регионе будет тепло. Температурный фон будет колебаться от +5 до +14 °C. В некоторых районах прогнозируется умеренный северный ветер.

Во Владивостоке воздух прогреется до +10 °C. К обеду задует сильный северо-западный ветер. В Уссурийске столбики термометров поднимутся до +10 °C. Северо-западное дуновение разыграется до умеренного в течение дня. В Находке температура воздуха составит +11 — +13 °C. Ветра не ожидается.

Вероятно, природа решила порадовать приморцев перед жуткими осадками. Ведь совсем скоро на край обрушится не только дождь, но и снег. Кое-где возможна метель. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие районы накроют снежинки.

Снег накроет почти все районы Приморья — подробный прогноз
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