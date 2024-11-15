Затишье перед снежной бурей? — осеннее тепло ненадолго окутает Приморский край

Posted 15 ноября, 00:06
Published 15 ноября, 00:06
Modified 15 ноября, 00:08
Updated 15 ноября, 00:08
Сегодня, 15 ноября, в регионе будет тепло. Температурный фон будет колебаться от +5 до +14 °C. В некоторых районах прогнозируется умеренный северный ветер.
Во Владивостоке воздух прогреется до +10 °C. К обеду задует сильный северо-западный ветер. В Уссурийске столбики термометров поднимутся до +10 °C. Северо-западное дуновение разыграется до умеренного в течение дня. В Находке температура воздуха составит +11 — +13 °C. Ветра не ожидается.
Вероятно, природа решила порадовать приморцев перед жуткими осадками. Ведь совсем скоро на край обрушится не только дождь, но и снег. Кое-где возможна метель. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие районы накроют снежинки.