Столкнулись лоб в лоб: машина скорой помощи попала в ДТП во Владивостоке — фото

Posted 15 ноября, 00:08
Published 15 ноября, 00:08
Modified 15 ноября, 00:10
Updated 15 ноября, 00:10
Во Владивостоке ГАИ расследует обстоятельства аварии с участием машины скорой помощи.
В дежурную часть отделения ДПС Госавтоинспекции УМВД России во Владивостоке сообщили о происшествии на перекрестке по адресу Борисенко, 100Е.
На место вызова прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
Установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla Axio, двигался по Борисенко в сторону улицы Басаргина, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, который использовал световые и звуковые сигналы. Машины столкнулись.
К счастью, никто из участников инцидента не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения.
В настоящее время проводится проверка по факту аварии, после завершения расследования будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с реанимобилем в Приморье.