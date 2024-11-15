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Posted 15 ноября, 00:08

Published 15 ноября, 00:08

Modified 15 ноября, 00:10

Updated 15 ноября, 00:10

ДТП с участием автомобиля скорой помощи случилось во Владивостоке

Столкнулись лоб в лоб: машина скорой помощи попала в ДТП во Владивостоке — фото

15 ноября 2024, 00:08
Фото: vostokmedia.com.

ДТП с участием автомобиля скорой помощи случилось во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
Toyota столкнулась с машиной скорой медицинской помощи во Владивостоке. Обстоятельства лобового ДТП выясняет полиция.

Во Владивостоке ГАИ расследует обстоятельства аварии с участием машины скорой помощи.

В дежурную часть отделения ДПС Госавтоинспекции УМВД России во Владивостоке сообщили о происшествии на перекрестке по адресу Борисенко, 100Е.

На место вызова прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla Axio, двигался по Борисенко в сторону улицы Басаргина, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, который использовал световые и звуковые сигналы. Машины столкнулись.

Фото: prim_police

К счастью, никто из участников инцидента не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения.

В настоящее время проводится проверка по факту аварии, после завершения расследования будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с реанимобилем в Приморье.

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