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Posted 12 ноября, 00:48

Published 12 ноября, 00:48

Modified 12 ноября, 00:50

Updated 12 ноября, 00:50

Появилась новая информация о чудовищной аварии в Приморском крае

Погиб ребенок: подробности страшной аварии в Приморье — видео

12 ноября 2024, 00:48
Фото: prim_police.

Появилась новая информация о чудовищной аварии в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
Жуткие кадры с места ДТП в Приморском крае разлетелись в новых медиа. Оказалось, столкновение стало роковым для двух людей, в том числе для маленького пассажира.

Видеозапись, снятая после ДТП, шокировала некоторых пользователей новых медиа. Два автомобиля оказались в кюветах после столкновения. В пресс-службе прокуратуры поделились деталями происшествия.

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На 582 километре федеральной трассы «Хабаровск — Владивосток» автомобилистка на Nissan March выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом.

В результате страшной аварии погибли водитель легковушки и ее пассажир, — ребенок 2014 года рождения. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

«Прокуратура поставила на контроль законность итогового решения по результатам доследственной проверки», — отметили в надзорном ведомстве.
Видео: prim_police.

Приморцы шокированы случившимся дорожным происшествием.

«У „Френча“ переда нет. Страшно представить, на какой скорости несся „Марч“»;
«Как же жаль ребенка, слов нет»;
«Лучше ездить 40 километров в час, чем вот так… Соболезнования родным».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рулевой грузовика врезался во внедорожник и вылетел через лобовое стекло во Владивостоке.

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