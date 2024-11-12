Погиб ребенок: подробности страшной аварии в Приморье — видео

Появилась новая информация о чудовищной аварии в Приморском крае

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Жуткие кадры с места ДТП в Приморском крае разлетелись в новых медиа. Оказалось, столкновение стало роковым для двух людей, в том числе для маленького пассажира.