Погиб ребенок: подробности страшной аварии в Приморье — видео

Posted 12 ноября, 00:48
Published 12 ноября, 00:48
Modified 12 ноября, 00:50
Updated 12 ноября, 00:50
Видеозапись, снятая после ДТП, шокировала некоторых пользователей новых медиа. Два автомобиля оказались в кюветах после столкновения. В пресс-службе прокуратуры поделились деталями происшествия.
На 582 километре федеральной трассы «Хабаровск — Владивосток» автомобилистка на Nissan March выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом.
В результате страшной аварии погибли водитель легковушки и ее пассажир, — ребенок 2014 года рождения. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.
«Прокуратура поставила на контроль законность итогового решения по результатам доследственной проверки», — отметили в надзорном ведомстве.
Приморцы шокированы случившимся дорожным происшествием.
«У „Френча“ переда нет. Страшно представить, на какой скорости несся „Марч“»;
«Как же жаль ребенка, слов нет»;
«Лучше ездить 40 километров в час, чем вот так… Соболезнования родным».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рулевой грузовика врезался во внедорожник и вылетел через лобовое стекло во Владивостоке.