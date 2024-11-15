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Posted 15 ноября, 00:32

Published 15 ноября, 00:32

Modified 15 ноября, 00:36

Updated 15 ноября, 00:36

Массовое ДТП произошло во Владивостоке

Водитель «Танка» уснул и устроил автомобильное побоище во Владивостоке — фото

15 ноября 2024, 00:32
Фото: Автогарант. dpsvl.

Массовое ДТП произошло во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Японский «Танк» проехался по ночному Владивостоку и стал виновником массовой аварии. К счастью, в пострадавших машинах не было людей.

Во Владивостоке на Сахалинской случилось ночное дорожное происшествие с участием Toyota Tank. По данным аварийных комиссаров, водитель «Танка» уснул и врезался в припаркованный Nissan AD. После удара универсал откинуло в рядом стоящий Toyota Land Cruiser Prado.

О пострадавших в аварии не сообщается. Но, судя по обстоятельствам, в участниках ДТП числится только один спящий человек. Остается надеяться, что он не пострадал. К слову, автомобили получили серьезные увечья.

Фото: Автогарант. dpsvl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилистка спровоцировала массовую аварию в дальневосточной столице. Девушка почувствовала, что ее транспорт неисправен и влетела в три машины.

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