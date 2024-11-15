Водитель «Танка» уснул и устроил автомобильное побоище во Владивостоке — фото

Posted 15 ноября, 00:32
Published 15 ноября, 00:32
Modified 15 ноября, 00:36
Updated 15 ноября, 00:36
Во Владивостоке на Сахалинской случилось ночное дорожное происшествие с участием Toyota Tank. По данным аварийных комиссаров, водитель «Танка» уснул и врезался в припаркованный Nissan AD. После удара универсал откинуло в рядом стоящий Toyota Land Cruiser Prado.
О пострадавших в аварии не сообщается. Но, судя по обстоятельствам, в участниках ДТП числится только один спящий человек. Остается надеяться, что он не пострадал. К слову, автомобили получили серьезные увечья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилистка спровоцировала массовую аварию в дальневосточной столице. Девушка почувствовала, что ее транспорт неисправен и влетела в три машины.