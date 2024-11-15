vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 01:31

Published 15 ноября, 01:31

Modified 15 ноября, 01:50

Updated 15 ноября, 01:50

Лошадь на привязи вызвала беспокойство у жителей Приморского края

Жалобно просит о помощи: голодное животное замерзает в Приморье? — видео

15 ноября 2024, 01:31
Фото: 1MI.

Лошадь на привязи вызвала беспокойство у жителей Приморского края

Сюжет
Животные
Жители Приморского края заметили коня, который ночевал под открытым небом на привязи. Более того, животное жалобно просило о помощи.

Неравнодушные приморцы поделились кадрами, сделанными в Кневичи. Минувшей ночью конь буквально замерзал на привязи, сообщили в новых медиа. Недобросовестные хозяева оставили бедолагу на улице. Их, судя по всему, не волнует то, что на дворе уже середина ноября.

Жалобное ржание лошади расстроило шокированных очевидцев еще больше. Вероятно, животное просит о помощи. Также в социальных сетях предполагают, что бедняжка голодает.

Видео: hardkorushka_25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о тяжелой судьбе лошади в поселке Витязь. Животное не только стало жертвой нападения, но и выглядело истощенным.

Кто ранил коня: жители Приморья обсуждают судьбу покалеченной лошади — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
«Дрейфует» между судами: олень застрял в морской ловушке в Приморье — видеоТакие только в Приморье: колонию редких животных нашли в дальневосточном заповедникеПервая встреча на морозе: хищник искал, чем поживиться на заснеженных полях — видео
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Животные#Холод#Бездомные животные#Приморский край#Приморье#Кневичи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика