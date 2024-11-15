Жалобно просит о помощи: голодное животное замерзает в Приморье? — видео

Posted 15 ноября, 01:31
Published 15 ноября, 01:31
Modified 15 ноября, 01:50
Updated 15 ноября, 01:50
Неравнодушные приморцы поделились кадрами, сделанными в Кневичи. Минувшей ночью конь буквально замерзал на привязи, сообщили в новых медиа. Недобросовестные хозяева оставили бедолагу на улице. Их, судя по всему, не волнует то, что на дворе уже середина ноября.
Жалобное ржание лошади расстроило шокированных очевидцев еще больше. Вероятно, животное просит о помощи. Также в социальных сетях предполагают, что бедняжка голодает.
Ранее «Восток-Медиа» писало о тяжелой судьбе лошади в поселке Витязь. Животное не только стало жертвой нападения, но и выглядело истощенным.