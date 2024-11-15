Жалобно просит о помощи: голодное животное замерзает в Приморье? — видео

Неравнодушные приморцы поделились кадрами, сделанными в Кневичи. Минувшей ночью конь буквально замерзал на привязи, сообщили в новых медиа. Недобросовестные хозяева оставили бедолагу на улице. Их, судя по всему, не волнует то, что на дворе уже середина ноября.