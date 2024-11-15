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Posted 15 ноября, 04:55

Published 15 ноября, 04:55

Modified 15 ноября, 04:57

Updated 15 ноября, 04:57

Прокуратура начала проверку после падения прохожей в кипяток во Владивостоке

Женщина упала в кипяток на улице во Владивостоке — прокуратура проводит проверку

15 ноября 2024, 04:55
Фото: prosecutor_pk.

Прокуратура начала проверку после падения прохожей в кипяток во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
Прокуратура проводит проверку по факту травмирования пенсионерки во Владивостоке. Женщина упала в кипяток на улице, ее госпитализировали с ожогами.

Прокуратура Первомайского района Владивостока начала проверку по факту инцидента с травмированием женщины на автобусной остановке.

Фото: prosecutor_pk

По данным ведомства, днем 15 ноября 2024 года около дома по адресу Калинина, 55, во Владивостоке работники энергокомпании не обеспечили безопасность производства работ в месте разлива горячей воды из системы, пожилую женщину обожгло потоком кипятка.

Фото: prosecutor_pk

В данный момент пострадавшая находится в больнице.

Надзорные органы проанализируют соблюдение техники безопасности и законодательства в ходе выполнения работ.

На основе результатов проверки будут приняты все необходимые меры реагирования.

Фото: prosecutor_pk

Также сотрудники прокуратуры проконтролируют соблюдение прав пострадавшей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пожилая женщина пострадала из-за разлива кипятка на одной из улиц Владивостока.

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