Женщина упала в кипяток на улице во Владивостоке — прокуратура проводит проверку

Posted 15 ноября, 04:55
Published 15 ноября, 04:55
Modified 15 ноября, 04:57
Updated 15 ноября, 04:57
Прокуратура Первомайского района Владивостока начала проверку по факту инцидента с травмированием женщины на автобусной остановке.
По данным ведомства, днем 15 ноября 2024 года около дома по адресу Калинина, 55, во Владивостоке работники энергокомпании не обеспечили безопасность производства работ в месте разлива горячей воды из системы, пожилую женщину обожгло потоком кипятка.
В данный момент пострадавшая находится в больнице.
Надзорные органы проанализируют соблюдение техники безопасности и законодательства в ходе выполнения работ.
На основе результатов проверки будут приняты все необходимые меры реагирования.
Также сотрудники прокуратуры проконтролируют соблюдение прав пострадавшей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пожилая женщина пострадала из-за разлива кипятка на одной из улиц Владивостока.