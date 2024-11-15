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Posted 15 ноября, 07:19

Published 15 ноября, 07:19

Modified 15 ноября, 07:21

Updated 15 ноября, 07:21

Энергокомпания возместит расходы на лечение пострадавшей от разлива кипятка

Женщине, пострадавшей от кипятка во Владивостоке, оплатят лечение — официально

15 ноября 2024, 07:19
Фото: 1MI.

Энергокомпания возместит расходы на лечение пострадавшей от разлива кипятка

Сюжет
Ремонт
Женщина получила ожоги, упав в лужу кипятка во Владивостоке. Редакция «Восток-Медиа» выясняла обстоятельства произошедшего. Энергокомпания, которая проводила работы, обязалась возместить все расходы на медицинское обслуживание и лечение пострадавшей.

Днем в пятницу, 15 ноября, на Чуркине во Владивостоке прохожая упала в кипяток и получила ожоги. Пострадавшую госпитализировали.

Редакции «Восток-Медиа» удалось получить официальный комментарий энергокомпании, которая проводила работы недалеко от места происшествия.

Специалисты сообщили, что в указанной локации на улице Калинина отсутствует тепловая сеть, принадлежащая организации.

Из-за проведения срочных работ на участке теплосетей, а также ремонта магистральной теплотрассы в точке немного выше места инцидента, горячая вода разлилась около автобусной остановки «Чайка» на улице Калинина.

Сотрудники организации сформировали комиссию для расследования произошедшего.

Помимо этого, руководство компании связалось с членами семьи пострадавшей. Все издержки на медицинское обслуживание, терапию и восстановление здоровья пострадавшей возместит энергетическая компания.

Ранее «Восток-Медиа» писало о расследовании инцидента с падением женщины в кипяток на одной из улиц Владивостока.

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