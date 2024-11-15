Женщине, пострадавшей от кипятка во Владивостоке, оплатят лечение — официально

Posted 15 ноября, 07:19
Published 15 ноября, 07:19
Modified 15 ноября, 07:21
Updated 15 ноября, 07:21
Днем в пятницу, 15 ноября, на Чуркине во Владивостоке прохожая упала в кипяток и получила ожоги. Пострадавшую госпитализировали.
Редакции «Восток-Медиа» удалось получить официальный комментарий энергокомпании, которая проводила работы недалеко от места происшествия.
Специалисты сообщили, что в указанной локации на улице Калинина отсутствует тепловая сеть, принадлежащая организации.
Из-за проведения срочных работ на участке теплосетей, а также ремонта магистральной теплотрассы в точке немного выше места инцидента, горячая вода разлилась около автобусной остановки «Чайка» на улице Калинина.
Сотрудники организации сформировали комиссию для расследования произошедшего.
Помимо этого, руководство компании связалось с членами семьи пострадавшей. Все издержки на медицинское обслуживание, терапию и восстановление здоровья пострадавшей возместит энергетическая компания.
Ранее «Восток-Медиа» писало о расследовании инцидента с падением женщины в кипяток на одной из улиц Владивостока.