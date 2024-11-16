Дело о женщине, которая упала в кипяток во Владивостоке, вышло на федеральный уровень

Posted 16 ноября, 03:54
Published 16 ноября, 03:54
Modified 16 ноября, 03:56
Updated 16 ноября, 03:56
Главе СКР доложат ходе расследования уголовного дела, связанного с травмированием пенсионерки во Владивостоке.
В сети сообщается, что пожилая женщина упала в лужу с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва трубы возле автобусной остановки во Владивостоке. Пострадавшую доставили в больницу.
По факту случившегося Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности руководителя Следственного управления по Приморскому краю предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и выявленных обстоятельствах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которая упала в кипяток во Владивостоке.