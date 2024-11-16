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Posted 16 ноября, 03:54

Published 16 ноября, 03:54

Modified 16 ноября, 03:56

Updated 16 ноября, 03:56

Дело о женщине, которая упала в кипяток во Владивостоке, вышло на федеральный уровень

Дело о женщине, которая упала в кипяток во Владивостоке, вышло на федеральный уровень

16 ноября 2024, 03:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Больница
Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту падения прохожей в кипяток во Владивостоке. Доклад о ходе расследования запросил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Главе СКР доложат ходе расследования уголовного дела, связанного с травмированием пенсионерки во Владивостоке.

В сети сообщается, что пожилая женщина упала в лужу с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва трубы возле автобусной остановки во Владивостоке. Пострадавшую доставили в больницу.

По факту случившегося Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности руководителя Следственного управления по Приморскому краю предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и выявленных обстоятельствах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которая упала в кипяток во Владивостоке.

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