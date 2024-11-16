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Posted 15 ноября, 23:37

Published 15 ноября, 23:37

Modified 16 ноября, 00:42

Updated 16 ноября, 00:42

Уголовное дело возбудили после нападения на мужчину в магазине во Владивостоке

Уголовное дело возбудили после нападения на мужчину в магазине во Владивостоке

15 ноября 2024, 23:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Прокуратура района признала законным возбуждение уголовного дела по факту нападения на мужчину во Владивостоке. Ведомство следит за расследованием, установлением личностей причастных и их задержанием.

Прокуратура возглавила расследование нападения группы молодых людей на мужчину.

Вечером 14 ноября в ТЦ на улице Фадеева во Владивостоке подростки напали на сотрудника охраны, причинив ему телесные повреждения. Повод, по словам пострадавшего, был резначительным. Используя бейсбольную биту и перцовый баллон, они избили мужчину.

Прокурор района считает законным возбуждение уголовного дела по статье УК РФ о хулиганстве с использованием предметов оружия. Он возглавил контроль за процессом расследования и его результатами.

На месте происшествия изъяты записи с камер видеонаблюдения, а также бейсбольная бита, использованная при нападении. Прокуратура продолжит отслеживать процесс установления личностей всех участников происшествия и их задержание.

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