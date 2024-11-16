Уголовное дело возбудили после нападения на мужчину в магазине во Владивостоке

Вечером 14 ноября в ТЦ на улице Фадеева во Владивостоке подростки напали на сотрудника охраны, причинив ему телесные повреждения. Повод, по словам пострадавшего, был резначительным. Используя бейсбольную биту и перцовый баллон, они избили мужчину.