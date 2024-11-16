Уголовное дело возбудили после нападения на мужчину в магазине во Владивостоке

Posted 15 ноября, 23:37
Published 15 ноября, 23:37
Modified 16 ноября, 00:42
Updated 16 ноября, 00:42
Прокуратура возглавила расследование нападения группы молодых людей на мужчину.
Вечером 14 ноября в ТЦ на улице Фадеева во Владивостоке подростки напали на сотрудника охраны, причинив ему телесные повреждения. Повод, по словам пострадавшего, был резначительным. Используя бейсбольную биту и перцовый баллон, они избили мужчину.
Прокурор района считает законным возбуждение уголовного дела по статье УК РФ о хулиганстве с использованием предметов оружия. Он возглавил контроль за процессом расследования и его результатами.
На месте происшествия изъяты записи с камер видеонаблюдения, а также бейсбольная бита, использованная при нападении. Прокуратура продолжит отслеживать процесс установления личностей всех участников происшествия и их задержание.