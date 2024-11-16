Сбылась мечта всей жизни: израильтянин приехал в Приморье, чтобы вживую увидеть тигра

У израильтянина по имени Алор Леонел была мечта — снять на камеру амурского тигра — и он ее исполнил. Приехав в Приморский край из Израиля, он провел 14 дней в Яковлевском районе и запечатлел редкого полосатого «кота». По завершении поездки молодой человек создал видеоролик.