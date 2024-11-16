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Posted 16 ноября, 03:42

Published 16 ноября, 03:42

Modified 16 ноября, 06:37

Updated 16 ноября, 06:37

Иностранец исполнил свою мечту и снял на видео встречу с тигром в Приморье

Сбылась мечта всей жизни: израильтянин приехал в Приморье, чтобы вживую увидеть тигра

16 ноября 2024, 03:42
Фото: 1MI.

Иностранец исполнил свою мечту и снял на видео встречу с тигром в Приморье

Сюжет
Земля леопарда
Алор Леонел из Израиля снял на видео амурского тигра в Приморском крае. Приехать сюда и увидеть полосатую кошку было его давней мечтой.

У израильтянина по имени Алор Леонел была мечта — снять на камеру амурского тигра — и он ее исполнил. Приехав в Приморский край из Израиля, он провел 14 дней в Яковлевском районе и запечатлел редкого полосатого «кота». По завершении поездки молодой человек создал видеоролик.

Видео: Alor Leonel. youtube.com/@alorleonel. Предоставлено центру «Амурский тигр»

Алор занимается палеоартом — это вид искусства, изображающий доисторических животных, растения и их окружение или ископаемые останки.

В России и даже в Приморье он не впервые, ранее помогал как волонтер в нацпарке «Земля леопарда» и Сихотэ-Алинском заповеднике.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что местные жители рассказали о следах тигра в черте города в Приморье.

Тигр забрел в город в Приморье — правда ли это? — фото
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#Общество#Видео#Земля леопарда#Нацпарк#Израиль#Приморский край#Амурский тигр#Путешествия#Сихотэ-Алинский заповедник
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