Сбылась мечта всей жизни: израильтянин приехал в Приморье, чтобы вживую увидеть тигра

Posted 16 ноября, 03:42
Published 16 ноября, 03:42
Modified 16 ноября, 06:37
Updated 16 ноября, 06:37
У израильтянина по имени Алор Леонел была мечта — снять на камеру амурского тигра — и он ее исполнил. Приехав в Приморский край из Израиля, он провел 14 дней в Яковлевском районе и запечатлел редкого полосатого «кота». По завершении поездки молодой человек создал видеоролик.
Алор занимается палеоартом — это вид искусства, изображающий доисторических животных, растения и их окружение или ископаемые останки.
В России и даже в Приморье он не впервые, ранее помогал как волонтер в нацпарке «Земля леопарда» и Сихотэ-Алинском заповеднике.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что местные жители рассказали о следах тигра в черте города в Приморье.