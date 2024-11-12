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Posted 12 ноября, 05:08

Published 12 ноября, 05:08

Modified 12 ноября, 05:10

Updated 12 ноября, 05:10

Появились новые детали в громком инциденте с ножевым ранением во Владивостоке

От его рук пострадало должностное лицо: история ножа в джипе продолжается в Приморье

12 ноября 2024, 05:08
Фото: prosecutor_pk.

Появились новые детали в громком инциденте с ножевым ранением во Владивостоке

Сюжет
Уголовное дело
Резонансная история мужчины с ножом, который пытался скрыться от полиции, обрастает занятными подробностями. Выяснилось, для вооруженного жителя Приморского края это не первое уголовное дело.

В дальневосточной столице силовики поймали товарищей на внедорожнике, которые, нарушая ПДД, пытались уйти от полиции. В прокуратуре поделились подробностями инцидента.

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В одном из баров Владивостока житель Уссурийска учинил конфликт с посетителями заведения. Далее приморец, демонстрируя нож, отобрал одежду у оппонента. После чего ударил его ножом.

Затем злоумышленник попытался скрыться. Но стражи порядка настигли подозреваемого, который попал в ДТП с Toyota Axio в ходе погони.

Видео: prosecutor_pk.
«С учетом позиции прокурора мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», — отметили в надзорном ведомстве.

На задержанного возбудили уголовное дело за хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Прокуратура контролирует расследование.

К слову, фигурант не первый раз обвиняется в преступлении. В 2022 году он вышел из тюрьмы после нападения на представителя власти. Спустя два года он вновь оказался под следствием.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае продолжается распутывание дела о нападении подростков на пассажирский автобус.

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