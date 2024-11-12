От его рук пострадало должностное лицо: история ножа в джипе продолжается в Приморье

Posted 12 ноября, 05:08
Published 12 ноября, 05:08
Modified 12 ноября, 05:10
Updated 12 ноября, 05:10
В дальневосточной столице силовики поймали товарищей на внедорожнике, которые, нарушая ПДД, пытались уйти от полиции. В прокуратуре поделились подробностями инцидента.
В одном из баров Владивостока житель Уссурийска учинил конфликт с посетителями заведения. Далее приморец, демонстрируя нож, отобрал одежду у оппонента. После чего ударил его ножом.
Затем злоумышленник попытался скрыться. Но стражи порядка настигли подозреваемого, который попал в ДТП с Toyota Axio в ходе погони.
«С учетом позиции прокурора мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», — отметили в надзорном ведомстве.
На задержанного возбудили уголовное дело за хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Прокуратура контролирует расследование.
К слову, фигурант не первый раз обвиняется в преступлении. В 2022 году он вышел из тюрьмы после нападения на представителя власти. Спустя два года он вновь оказался под следствием.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае продолжается распутывание дела о нападении подростков на пассажирский автобус.