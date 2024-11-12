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Posted 11 ноября, 23:46

Published 11 ноября, 23:46

Modified 11 ноября, 23:48

Updated 11 ноября, 23:48

История вооруженного конфликта получила продолжение во Владивостоке

Испугался и позвал друга: появились подробности стрельбы за гаражами во Владивостоке

11 ноября 2024, 23:46
Фото: 1MI.

История вооруженного конфликта получила продолжение во Владивостоке

Сюжет
Арест
Ссора мужчин обернулась пальбой во Владивостоке. Вооруженного участника потасовки уже задержали. Полиция опубликовала новую информацию об инциденте.

Во Владивостоке конфликт в районе гаражного кооператива закончился стрельбой. Силовики оперативно задержали злоумышленника. В пресс-службе регионального Управления МВД поделились подробностями случившегося.

Двое на одного: стрельбой закончился конфликт в гаражном кооперативе во Владивостоке
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Установлено, что двое мужчин повздорили на бытовой почве. Один из них, испугавшись оппонента, позвал друга на подмогу. Приятель приехал, выстрелил в обидчика товарища и уехал.

Подозреваемого быстро нашли. На сегодняшний день он заключен под стражу и проходит по делу о хулиганстве.

«Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет», — отметили в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артеме задержали подростков, которые причастны к нападению на общественный автобус.

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