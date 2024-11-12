Испугался и позвал друга: появились подробности стрельбы за гаражами во Владивостоке

Posted 11 ноября, 23:46
Published 11 ноября, 23:46
Modified 11 ноября, 23:48
Updated 11 ноября, 23:48
Во Владивостоке конфликт в районе гаражного кооператива закончился стрельбой. Силовики оперативно задержали злоумышленника. В пресс-службе регионального Управления МВД поделились подробностями случившегося.
Установлено, что двое мужчин повздорили на бытовой почве. Один из них, испугавшись оппонента, позвал друга на подмогу. Приятель приехал, выстрелил в обидчика товарища и уехал.
Подозреваемого быстро нашли. На сегодняшний день он заключен под стражу и проходит по делу о хулиганстве.
«Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет», — отметили в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артеме задержали подростков, которые причастны к нападению на общественный автобус.