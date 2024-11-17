Дроны, произведенные в Приморье, помогают фронту: очередную партию передал глава края

Posted 17 ноября, 03:07
Published 17 ноября, 03:07
Modified 17 ноября, 03:09
Updated 17 ноября, 03:09
Спецсредства изготовлены во Владивостоке и будут незаменимы в борьбе с противником. Олег Кожемяко рассказал, что беспилотники помогут выявлять вражеские цели.
«Наши летчики показывают отличные результаты с первых дней спецоперации. Мы гордимся подвигами ребят, понимаем важность их работы, всегда ждем их домой», — сказал Олег Кожемяко.
Командование 11-й гвардейской армии ВВС и ПВО и 101-й смешанной авиационной дивизии выразил благодарность правительству Приморья за поддержку.
«Днем и ночью, жертвуя собой, наши военные выполняют особые задачи по уничтожению врага. И такие средства по выявлению и обнаружению противника очень нужны и важны. Противник же получает их неограниченно со стороны Запада. Эти дроны, полученные сегодня, — неоценимая поддержка, которая внесет вклад в нашу победу», — обратился к главе Приморья представитель военных.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что производство и применение беспилотных систем в России вышло на новый уровень — роботы обрабатывают поля, возят пассажиров и грузы. В Приморье пошли дальше — здесь создается центр развития беспилотных авиасистем, которые используются в разных отраслях экономики.