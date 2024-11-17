Дроны, произведенные в Приморье, помогают фронту: очередную партию передал глава края

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что производство и применение беспилотных систем в России вышло на новый уровень — роботы обрабатывают поля, возят пассажиров и грузы. В Приморье пошли дальше — здесь создается центр развития беспилотных авиасистем, которые используются в разных отраслях экономики.