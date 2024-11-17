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Posted 17 ноября, 03:07

Published 17 ноября, 03:07

Modified 17 ноября, 03:09

Updated 17 ноября, 03:09

60 дронов переданы в зону СВО из Приморья

Дроны, произведенные в Приморье, помогают фронту: очередную партию передал глава края

17 ноября 2024, 03:07
Фото: primorsky.ru.

60 дронов переданы в зону СВО из Приморья

Сюжет
Спецоперация
Губернатор Олег Кожемяко лично передал крупную партию дронов, произведенных в Приморском крае, в зону проведения спецоперации.

Спецсредства изготовлены во Владивостоке и будут незаменимы в борьбе с противником. Олег Кожемяко рассказал, что беспилотники помогут выявлять вражеские цели.

«Наши летчики показывают отличные результаты с первых дней спецоперации. Мы гордимся подвигами ребят, понимаем важность их работы, всегда ждем их домой», — сказал Олег Кожемяко.

Командование 11-й гвардейской армии ВВС и ПВО и 101-й смешанной авиационной дивизии выразил благодарность правительству Приморья за поддержку.

«Днем и ночью, жертвуя собой, наши военные выполняют особые задачи по уничтожению врага. И такие средства по выявлению и обнаружению противника очень нужны и важны. Противник же получает их неограниченно со стороны Запада. Эти дроны, полученные сегодня, — неоценимая поддержка, которая внесет вклад в нашу победу», — обратился к главе Приморья представитель военных.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что производство и применение беспилотных систем в России вышло на новый уровень — роботы обрабатывают поля, возят пассажиров и грузы. В Приморье пошли дальше — здесь создается центр развития беспилотных авиасистем, которые используются в разных отраслях экономики.

Центр беспилотных систем на Дальнем Востоке — Приморье налаживает производство БПЛА
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