Картина дня в Приморье: угроза взрыва, задержание подростков и приморские дроны

Posted 17 ноября, 08:02
Published 17 ноября, 08:02
Modified 17 ноября, 08:04
Updated 17 ноября, 08:04
Мужчину, который грозился взорвать газовые баллоны во Владивостоке задержали полицейские. Прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по данному факту.
Глава следкома Приморья потребовал взял на контроль ход расследования дела о дерзком нарушении общественного порядка подростками, избившими охранника в магазине Владивостока.
Губернатор Олег Кожемяко лично передал крупную партию дронов в зону проведения спецоперации. Спецсредства изготовлены во Владивостоке и будут незаменимы в борьбе с противником. Олег Кожемяко рассказал, что беспилотники помогут выявлять вражеские цели.