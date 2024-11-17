Картина дня в Приморье: угроза взрыва, задержание подростков и приморские дроны

Губернатор Олег Кожемяко лично передал крупную партию дронов в зону проведения спецоперации. Спецсредства изготовлены во Владивостоке и будут незаменимы в борьбе с противником. Олег Кожемяко рассказал, что беспилотники помогут выявлять вражеские цели.