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Posted 17 ноября, 08:02

Published 17 ноября, 08:02

Modified 17 ноября, 08:04

Updated 17 ноября, 08:04

Картина дня в Приморье: угроза взрыва, задержание подростков и приморские дроны

Картина дня в Приморье: угроза взрыва, задержание подростков и приморские дроны

17 ноября 2024, 08:02
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые интересные события этого воскресенья, 17 ноября, в обзоре «Восток-Медиа».

Собирался взорвать баллоны с газом

Мужчину, который грозился взорвать газовые баллоны во Владивостоке задержали полицейские. Прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по данному факту.

Грозился все взорвать: полицейские задержали участника инцидента во Владивостоке
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Подростков-хулиганов задержали во Владивостоке

Глава следкома Приморья потребовал взял на контроль ход расследования дела о дерзком нарушении общественного порядка подростками, избившими охранника в магазине Владивостока.

Угрожали битой: полицейские задержали подростков, напавших на охранника в Приморье
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Следственный комитет Приморья контролирует расследование дела о подростках с битой
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Дроны, произведенные в Приморье, помогают фронту

Губернатор Олег Кожемяко лично передал крупную партию дронов в зону проведения спецоперации. Спецсредства изготовлены во Владивостоке и будут незаменимы в борьбе с противником. Олег Кожемяко рассказал, что беспилотники помогут выявлять вражеские цели.

Дроны, произведенные в Приморье, помогают фронту: очередную партию передал глава края
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#Новости#Общество#Итоги недели#Приморский край#Итоги#Приморье
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