Следственный комитет Приморья контролирует расследование дела о подростках с битой

Posted 17 ноября, 02:02
Published 17 ноября, 02:02
Modified 17 ноября, 02:04
Updated 17 ноября, 02:04
«В СМИ сообщается, что во Владивостоке подростки вступили в конфликт с продавщицей в торговом центре. За нее заступился охранник, которого несовершеннолетние избили, в том числе битой», — сообщают в пресс-службе СК России по Приморскому краю.
По данному факту приморский следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
«Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя СУ по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела», — уточнили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что девушка на машине разозлила туристов на популярной локации в Приморье