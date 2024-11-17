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Posted 17 ноября, 02:02

Published 17 ноября, 02:02

Modified 17 ноября, 02:04

Updated 17 ноября, 02:04

По факту хулиганства с избиением охранника возбуждено уголовное дело в Приморье

Следственный комитет Приморья контролирует расследование дела о подростках с битой

17 ноября 2024, 02:02
Фото: 1MI.

По факту хулиганства с избиением охранника возбуждено уголовное дело в Приморье

Сюжет
Следственный комитет
Глава следкома Приморья потребовал взял на контроль ход расследования дела о дерзком нарушении общественного порядка подростками, избившими охранника в магазине Владивостока.
«В СМИ сообщается, что во Владивостоке подростки вступили в конфликт с продавщицей в торговом центре. За нее заступился охранник, которого несовершеннолетние избили, в том числе битой», — сообщают в пресс-службе СК России по Приморскому краю.

По данному факту приморский следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя СУ по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

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