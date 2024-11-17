Потушили оперативно: огнеборцам удалось предотвратить распространение огня в Приморье

Posted 17 ноября, 07:20
Published 17 ноября, 07:20
Modified 17 ноября, 07:22
Updated 17 ноября, 07:22
На улице Академика Курчатова в Большом Камне произошло возгорание микрогрузовика, в кузове которого находился опасный груз. Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы.
На момент прибытия пожарных горели ацетиленовые баллоны в кузове автомобиля. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около двух квадратных метров, транспортное средство повреждено огнём частично. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что мужчину, который грозился взорвать газовые баллоны во Владивостоке задержали полицейские. Прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по данному факту.