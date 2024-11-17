Потушили оперативно: огнеборцам удалось предотвратить распространение огня в Приморье

На момент прибытия пожарных горели ацетиленовые баллоны в кузове автомобиля. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около двух квадратных метров, транспортное средство повреждено огнём частично. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.