Ударил ножом, а потом поджог квартиру: подозреваемого заключили под стражу в Приморье

Мужчина обвиняется в том, что вечером 13 ноября 2024 года в квартире на улице Арсеньева в поселке Кавалерово он в результате конфликта с хозяином квартиры, ударил 37-летнего потерпевшего ножом в грудь и поджёг квартиру, желая скрыть следы преступления, сообщают в прокуратуре Приморья.