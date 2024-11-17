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Posted 17 ноября, 03:52

Published 17 ноября, 03:52

Modified 17 ноября, 03:54

Updated 17 ноября, 03:54

Подозреваемого в покушении на убийство заключили под стражу в Приморье

Ударил ножом, а потом поджог квартиру: подозреваемого заключили под стражу в Приморье

17 ноября 2024, 03:52
Фото: 1MI.

Подозреваемого в покушении на убийство заключили под стражу в Приморье

Сюжет
Прокуратура
Житель Кавалерово подозревается в покушении на убийство общеопасным способом. Суд заключил его под стражу на два месяца.

Мужчина обвиняется в том, что вечером 13 ноября 2024 года в квартире на улице Арсеньева в поселке Кавалерово он в результате конфликта с хозяином квартиры, ударил 37-летнего потерпевшего ножом в грудь и поджёг квартиру, желая скрыть следы преступления, сообщают в прокуратуре Приморья.

Попытка скрыться успехом не увенчала, злоумышленник был задержан. Жертве нападения повезло прохожие увидели дым из квартиры, вызвали спецслужбы и оказали первую помощь пострадавшему, благодаря чему его удалось спасти.

«С учетом позиции прокурора мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. „е“ ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) поставлены на контроль в прокуратуре района», — сообщили в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Алор Леонел из Израиля снял на видео амурского тигра в Приморском крае. Приехать сюда и увидеть полосатую кошку было его давней мечтой.

Сбылась мечта всей жизни: израильтянин приехал в Приморье, чтобы вживую увидеть тигра
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