Ударил ножом, а потом поджог квартиру: подозреваемого заключили под стражу в Приморье

Posted 17 ноября, 03:52
Published 17 ноября, 03:52
Modified 17 ноября, 03:54
Updated 17 ноября, 03:54
Мужчина обвиняется в том, что вечером 13 ноября 2024 года в квартире на улице Арсеньева в поселке Кавалерово он в результате конфликта с хозяином квартиры, ударил 37-летнего потерпевшего ножом в грудь и поджёг квартиру, желая скрыть следы преступления, сообщают в прокуратуре Приморья.
Попытка скрыться успехом не увенчала, злоумышленник был задержан. Жертве нападения повезло прохожие увидели дым из квартиры, вызвали спецслужбы и оказали первую помощь пострадавшему, благодаря чему его удалось спасти.
«С учетом позиции прокурора мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. „е“ ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) поставлены на контроль в прокуратуре района», — сообщили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Алор Леонел из Израиля снял на видео амурского тигра в Приморском крае. Приехать сюда и увидеть полосатую кошку было его давней мечтой.