Всему виной ожирение: борьба с лишним весом поможет повысить рождаемость в Приморье?

Posted 17 ноября, 04:59
Published 17 ноября, 04:59
Modified 17 ноября, 05:01
Updated 17 ноября, 05:01
По мнению российского парламентария Ирины Филатовой, виной всему ожирение, от которого страдает население России. Именно поэтому в стране такая низкая рождаемость, пишут «Новые известия».
«Я хочу еще отдельно отметить, что у 30 процентов женщин фертильного возраста есть одна из степеней ожирения и еще 25 процентов находятся в стадии предожирения, то есть имеют проблемы с лишним весом. Без пристального контроля за ними решить вопросы демографии невозможно, это связано напрямую», — считает депутат.
Правда, эксперты связывают проблемы с лишним весом и низкую рождаемость с материальными трудностями. Ведь и главным фактором неготовности россиян к детям являются материальные трудности, и ожирение часто является следствием дешевого некачественного питания. Качественные продукты стоят дорого, и не все россияне могут их себе позволить.
И, как раз стимулирование доходов граждан повышает рождаемость. Согласно исследованию Росстата, 40 процентов девушек согласились на рождение ребенка благодаря мерам государственной поддержки.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что более двух миллиардов рублей предусмотрено бюджетом Приморья на выплаты семьям с детьми — в регионе действует целый пакет мер поддержки тех, у кого родился малыш. Какие это выплаты?