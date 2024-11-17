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Posted 17 ноября, 04:59

Published 17 ноября, 04:59

Modified 17 ноября, 05:01

Updated 17 ноября, 05:01

Депутаты Госдумы считают ожирение причиной низкой рождаемости в России

Всему виной ожирение: борьба с лишним весом поможет повысить рождаемость в Приморье?

17 ноября 2024, 04:59
Фото: Изображение Midjourney.

Депутаты Госдумы считают ожирение причиной низкой рождаемости в России

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Меньше есть и больше рожать предложили в Госдуме — депутаты считают, что проблемы с лишним весом напрямую влияют на уровень рождаемости.

По мнению российского парламентария Ирины Филатовой, виной всему ожирение, от которого страдает население России. Именно поэтому в стране такая низкая рождаемость, пишут «Новые известия».

«Я хочу еще отдельно отметить, что у 30 процентов женщин фертильного возраста есть одна из степеней ожирения и еще 25 процентов находятся в стадии предожирения, то есть имеют проблемы с лишним весом. Без пристального контроля за ними решить вопросы демографии невозможно, это связано напрямую», — считает депутат.

Правда, эксперты связывают проблемы с лишним весом и низкую рождаемость с материальными трудностями. Ведь и главным фактором неготовности россиян к детям являются материальные трудности, и ожирение часто является следствием дешевого некачественного питания. Качественные продукты стоят дорого, и не все россияне могут их себе позволить.

И, как раз стимулирование доходов граждан повышает рождаемость. Согласно исследованию Росстата, 40 процентов девушек согласились на рождение ребенка благодаря мерам государственной поддержки.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что более двух миллиардов рублей предусмотрено бюджетом Приморья на выплаты семьям с детьми — в регионе действует целый пакет мер поддержки тех, у кого родился малыш. Какие это выплаты?

Новый человек родился: какие выплаты могут получить жители Приморья?
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