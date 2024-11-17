Всему виной ожирение: борьба с лишним весом поможет повысить рождаемость в Приморье?

Правда, эксперты связывают проблемы с лишним весом и низкую рождаемость с материальными трудностями. Ведь и главным фактором неготовности россиян к детям являются материальные трудности, и ожирение часто является следствием дешевого некачественного питания. Качественные продукты стоят дорого, и не все россияне могут их себе позволить.