Едем на свой страх и риск: лед сковал дороги в Приморье — видео

Posted 18 ноября, 07:02
Published 18 ноября, 07:02
Modified 18 ноября, 07:04
Updated 18 ноября, 07:04
В Приморье борются с последствиями мощного циклона. Мокрый снег и перепады температуры спровоцировали гололед в разных уголках региона. Опасные природные явления не обошли стороной Черниговский район. Дорога в Реттиховку покрылась льдом, сообщают очевидцы. Но поездки в отдаленное село стали реальностью благодаря оперативной работе дорожников.
«Дорогу посыпали песком, но машины все равно заносит. Поэтому трактор шкрябает проезжую часть», — отметил водитель.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что машина в Спасске-Дальнем покрылась льдом и открыть «железную ласточку» стало невозможно. Ледяная катастрофа в регионе не случилась, но без конфузов после циклона не обошлось.