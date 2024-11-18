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Posted 18 ноября, 07:02

Published 18 ноября, 07:02

Modified 18 ноября, 07:04

Updated 18 ноября, 07:04

Дороги покрылись льдом в Приморском крае

Едем на свой страх и риск: лед сковал дороги в Приморье — видео

18 ноября 2024, 07:02
Фото: vostokmedia.com.

Дороги покрылись льдом в Приморском крае

Сюжет
Циклон
Ездить после мощной непогоды по Приморском краю стало опасно. Но на помощь подоспели дорожники, которые делают все возможное в борьбе с природными явлениями.

В Приморье борются с последствиями мощного циклона. Мокрый снег и перепады температуры спровоцировали гололед в разных уголках региона. Опасные природные явления не обошли стороной Черниговский район. Дорога в Реттиховку покрылась льдом, сообщают очевидцы. Но поездки в отдаленное село стали реальностью благодаря оперативной работе дорожников.

«Дорогу посыпали песком, но машины все равно заносит. Поэтому трактор шкрябает проезжую часть», — отметил водитель.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что машина в Спасске-Дальнем покрылась льдом и открыть «железную ласточку» стало невозможно. Ледяная катастрофа в регионе не случилась, но без конфузов после циклона не обошлось.

Без проблем не обошлось: ледяные последствия циклона в Приморье — видео
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