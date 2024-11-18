Морозы до -22 сменятся внезапным потеплением: какая погода ждет жителей Приморья?

Во Владивостоке преимущественно без осадков. Самыми холодными будут понедельник и ночь на вторник: температура будет колебаться от -2 до -5 °С, минимум составит -6…-9 °С. Во вторник днем температура поднимется до 0 °С. В среду и четверг ожидается потепление — от +3 до +7 °С. В пятницу днем ожидается сильный северо-западный ветер, температура около нуля.