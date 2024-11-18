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Posted 18 ноября, 03:19

Published 18 ноября, 03:19

Modified 18 ноября, 03:21

Updated 18 ноября, 03:21

Выяснилось, что ждет жителей Приморья после

Морозы до -22 сменятся внезапным потеплением: какая погода ждет жителей Приморья?

18 ноября 2024, 03:19
Фото: Изображение Midjourney.

Выяснилось, что ждет жителей Приморья после

Сюжет
Погода
На наступившей неделе в Приморском крае ожидается переменчивая погода. За несколько дней в крае будет и жуткий мороз, и потепление до плюсовых температур.

На следующей неделе погода в Приморском крае будет изменчивой.

По данным синоптиков, в понедельник, 18 ноября, благодаря влиянию континентального антициклона и холодного воздуха ожидается малооблачная, но прохладная погода с температурой -2…-10 °С.

Во вторник, 19 ноября, в Приморье ожидаются морозы: -11…-22 °С, на южном побережье -5…-10 °С. Днем ситуация постепенно изменится, начнется потепление, температура поднимется от -4 °С на севере до +4 °С на юге.

Среда, 20 ноября, принесет потепление. Днем температура повысится до +1…+8 °С.

В ночь на четверг, 21 ноября, будет -2…-10 °С, на северо-востоке -11…-15 °С. Днем пройдут небольшие осадки, в основном в виде снега. Во всех районах немного похолодает по сравнению с предыдущими днями.

Пятница, 22 ноября, принесет новую волну холода. Осадки прекратятся, усилится северный ветер, температура опустится до -5…-10 °С.

Во Владивостоке преимущественно без осадков. Самыми холодными будут понедельник и ночь на вторник: температура будет колебаться от -2 до -5 °С, минимум составит -6…-9 °С. Во вторник днем температура поднимется до 0 °С. В среду и четверг ожидается потепление — от +3 до +7 °С. В пятницу днем ожидается сильный северо-западный ветер, температура около нуля.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий мороз сменится потеплением.

От -22°С до нуля: «лютый» мороз сменится резким потеплением в Приморье
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