Морозы до -22 сменятся внезапным потеплением: какая погода ждет жителей Приморья?

Posted 18 ноября, 03:19
Published 18 ноября, 03:19
Modified 18 ноября, 03:21
Updated 18 ноября, 03:21
На следующей неделе погода в Приморском крае будет изменчивой.
По данным синоптиков, в понедельник, 18 ноября, благодаря влиянию континентального антициклона и холодного воздуха ожидается малооблачная, но прохладная погода с температурой -2…-10 °С.
Во вторник, 19 ноября, в Приморье ожидаются морозы: -11…-22 °С, на южном побережье -5…-10 °С. Днем ситуация постепенно изменится, начнется потепление, температура поднимется от -4 °С на севере до +4 °С на юге.
Среда, 20 ноября, принесет потепление. Днем температура повысится до +1…+8 °С.
В ночь на четверг, 21 ноября, будет -2…-10 °С, на северо-востоке -11…-15 °С. Днем пройдут небольшие осадки, в основном в виде снега. Во всех районах немного похолодает по сравнению с предыдущими днями.
Пятница, 22 ноября, принесет новую волну холода. Осадки прекратятся, усилится северный ветер, температура опустится до -5…-10 °С.
Во Владивостоке преимущественно без осадков. Самыми холодными будут понедельник и ночь на вторник: температура будет колебаться от -2 до -5 °С, минимум составит -6…-9 °С. Во вторник днем температура поднимется до 0 °С. В среду и четверг ожидается потепление — от +3 до +7 °С. В пятницу днем ожидается сильный северо-западный ветер, температура около нуля.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий мороз сменится потеплением.