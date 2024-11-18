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Posted 18 ноября, 00:55

Published 18 ноября, 00:55

Modified 18 ноября, 00:57

Updated 18 ноября, 00:57

После морозных -22°С в Приморский край вторгнется резкое потепление

От -22°С до нуля: «лютый» мороз сменится резким потеплением в Приморье

18 ноября 2024, 00:55
Фото: Изображение Midjourney.

После морозных -22°С в Приморский край вторгнется резкое потепление

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Погода
Сегодня Приморский край почувствует морозное дыхание зимы. Когда же в регион вернется спокойная погодная обстановка? Об этом рассказали синоптики.

Сегодня, 18 ноября, похолодание продолжится, сообщает «Примгидромет». Днем температурный фон будет колебаться от -2 до -10 °С. Ночью столбики термометров упадут до -22 °С.

Однако во вторник, 19 ноября, северные потоки сменятся западными и в Приморье начнет поступать более теплая масса. Таким образом, завтра станет темплее на 2 — 5 градусов, чем сегодня.

Во Владивостоке понедельник выдастся морозным, -2 — -5 °С. А завтра стрелки термометров поднимутся до нуля. Более того, противный северный ветер покинет дальневосточную столицу и погодная обстановка станет спокойнее.

Ранее «Восток-Медиа» писало о последствиях циклона в Спасском районе.

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