От -22°С до нуля: «лютый» мороз сменится резким потеплением в Приморье

Posted 18 ноября, 00:55
Published 18 ноября, 00:55
Modified 18 ноября, 00:57
Updated 18 ноября, 00:57
Сегодня, 18 ноября, похолодание продолжится, сообщает «Примгидромет». Днем температурный фон будет колебаться от -2 до -10 °С. Ночью столбики термометров упадут до -22 °С.
Однако во вторник, 19 ноября, северные потоки сменятся западными и в Приморье начнет поступать более теплая масса. Таким образом, завтра станет темплее на 2 — 5 градусов, чем сегодня.
Во Владивостоке понедельник выдастся морозным, -2 — -5 °С. А завтра стрелки термометров поднимутся до нуля. Более того, противный северный ветер покинет дальневосточную столицу и погодная обстановка станет спокойнее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о последствиях циклона в Спасском районе.