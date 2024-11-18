Никто не толкал ребенка в костер: история, напугавшая Приморье, оказалась выдумкой

Posted 18 ноября, 09:27
Published 18 ноября, 09:27
Modified 18 ноября, 09:29
Updated 18 ноября, 09:29
В сети появилась информация о том, что в Вольно-Надеждинском 10-летнего мальчика толкнул в костер сверстник. Информацию начали проверять специалисты прокуратуры.
По результатам предварительного расследования установлено, что 10-летний пострадавший из Надеждинского района придумал историю о нападении, чтобы скрыть от своих родителей тот факт, что он получил ожог в результате неосторожного обращения с горючей жидкостью во время игры с другом.
Прокуратура намерена привлечь законных опекунов детей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (несоблюдение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
После рассмотрения дел об административных нарушениях в отношении родителей, будет обсуждаться вопрос о постановке несовершеннолетних на учёт в органах системы профилактики.
Прокуратура Приморья обращается к законным опекунам с предложением провести дополнительные разговоры с детьми для обсуждения возможных последствий лжи и недобросовестности.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который выдумал угон автомобиля.