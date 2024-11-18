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Posted 18 ноября, 09:27

Published 18 ноября, 09:27

Modified 18 ноября, 09:29

Updated 18 ноября, 09:29

Выяснилось, что мальчика из Приморье не толкали в костер

Никто не толкал ребенка в костер: история, напугавшая Приморье, оказалась выдумкой

18 ноября 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney.

Выяснилось, что мальчика из Приморье не толкали в костер

Сюжет
Прокуратура
В сети появилась информация о том, что маленького ребенка толкнули в костер в Приморье. Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что никто не толкал мальчика в огонь.

В сети появилась информация о том, что в Вольно-Надеждинском 10-летнего мальчика толкнул в костер сверстник. Информацию начали проверять специалисты прокуратуры.

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По результатам предварительного расследования установлено, что 10-летний пострадавший из Надеждинского района придумал историю о нападении, чтобы скрыть от своих родителей тот факт, что он получил ожог в результате неосторожного обращения с горючей жидкостью во время игры с другом.

Прокуратура намерена привлечь законных опекунов детей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (несоблюдение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

После рассмотрения дел об административных нарушениях в отношении родителей, будет обсуждаться вопрос о постановке несовершеннолетних на учёт в органах системы профилактики.

Прокуратура Приморья обращается к законным опекунам с предложением провести дополнительные разговоры с детьми для обсуждения возможных последствий лжи и недобросовестности.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который выдумал угон автомобиля.

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