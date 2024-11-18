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Posted 18 ноября, 04:34

Published 18 ноября, 04:34

Modified 18 ноября, 04:36

Updated 18 ноября, 04:36

Ребенок получил ожоги в костре в селе Вольно-Надеждинское в Приморском крае

Ребенка толкнули в огонь в Приморье — разбирается прокуратура

18 ноября 2024, 04:34
Фото: 1MI.

Ребенок получил ожоги в костре в селе Вольно-Надеждинское в Приморском крае

Сюжет
Дети
В сети появилась информация о том, что 10-летнего ребенка толкнули в огонь около стадиона в Вольно-Надеждинском. В деле разбирается прокуратура Приморского края.

Прокуратура Надеждинского района Приморья проверяет случай с получением ожогов 10-летним ребенком в поселке Вольно-Надеждинское.

По версии следствия, 17 ноября мальчик обратился за помощью из-за ожога на ноге. По его словам, он получил травму из-за того, что его толкнул в огонь другой мальчик, которого он никогда раньше не видел.

Фото: dpskontrol_125rus

Надзорное ведомство поставило на контроль выяснение ситуации, особое внимание уделено сообщению о том, что возле стадиона дети играли с воспламеняющимися жидкостями. По результатам проверки прокуратуре предстоит оценить работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина упала в кипяток на одной из улиц Владивостока.

Женщина упала в кипяток на улице во Владивостоке — прокуратура проводит проверку
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