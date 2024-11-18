Ребенка толкнули в огонь в Приморье — разбирается прокуратура

Posted 18 ноября, 04:34
Published 18 ноября, 04:34
Modified 18 ноября, 04:36
Updated 18 ноября, 04:36
Прокуратура Надеждинского района Приморья проверяет случай с получением ожогов 10-летним ребенком в поселке Вольно-Надеждинское.
По версии следствия, 17 ноября мальчик обратился за помощью из-за ожога на ноге. По его словам, он получил травму из-за того, что его толкнул в огонь другой мальчик, которого он никогда раньше не видел.
Надзорное ведомство поставило на контроль выяснение ситуации, особое внимание уделено сообщению о том, что возле стадиона дети играли с воспламеняющимися жидкостями. По результатам проверки прокуратуре предстоит оценить работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина упала в кипяток на одной из улиц Владивостока.