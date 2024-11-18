«Все, назад. Уши прижала»: тигрица подошла к дачному поселку в Приморье — видео

Posted 18 ноября, 03:04
Published 18 ноября, 03:04
Modified 18 ноября, 03:06
Updated 18 ноября, 03:06
Амурский тигр вышел к дачным домикам во Врангеле, сообщает пресс-служба минлесхоза Приморского края. Полосатый кот наведался в окрестности поселка в ночь с 16 на 17 ноября.
В воскресенье утром сотрудники охотнадзора прибыли в муниципалитет, чтобы обследовать территории. В 14:30 им сообщили, что хищник напал на собаку в районе дачных участков общества «Дружный».
Спустя несколько минут специалисты нашли тигра. Для обеспечения безопасности граждан к операции по отпугиванию животного привлекли сотрудников полиции. Краснокнижного кота прогнали в лес, не причинив ему вреда. Работа по разрешению опасной ситуации продолжается.
На сегодняшний день следов тигра около дач не обнаружено.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что путешественник из Израиля приехал в Приморский край, чтобы запечатлеть амурского тигра.