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Posted 18 ноября, 03:04

Published 18 ноября, 03:04

Modified 18 ноября, 03:06

Updated 18 ноября, 03:06

Сотрудники охотнадзора встретились с амурским тигром в Приморском крае

«Все, назад. Уши прижала»: тигрица подошла к дачному поселку в Приморье — видео

18 ноября 2024, 03:04
Фото: minles_pk.

Сотрудники охотнадзора встретились с амурским тигром в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Следы полосатой кошки, которые появились ночью, напугали жителей Врангеля. Более того, хищница наведалась к населенному пункту в светлое время суток.

Амурский тигр вышел к дачным домикам во Врангеле, сообщает пресс-служба минлесхоза Приморского края. Полосатый кот наведался в окрестности поселка в ночь с 16 на 17 ноября.

В воскресенье утром сотрудники охотнадзора прибыли в муниципалитет, чтобы обследовать территории. В 14:30 им сообщили, что хищник напал на собаку в районе дачных участков общества «Дружный».

Видео: minles_pk.

Спустя несколько минут специалисты нашли тигра. Для обеспечения безопасности граждан к операции по отпугиванию животного привлекли сотрудников полиции. Краснокнижного кота прогнали в лес, не причинив ему вреда. Работа по разрешению опасной ситуации продолжается.

На сегодняшний день следов тигра около дач не обнаружено.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что путешественник из Израиля приехал в Приморский край, чтобы запечатлеть амурского тигра.

Сбылась мечта всей жизни: израильтянин приехал в Приморье, чтобы вживую увидеть тигра
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