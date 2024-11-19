vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 00:48

Published 19 ноября, 00:48

Modified 19 ноября, 00:50

Updated 19 ноября, 00:50

Два дня подряд машины бились на роковом мосту в Приморском крае

Два дня подряд машины бились на роковом мосту в Приморском крае

19 ноября 2024, 00:48
Фото: prim_police.
Сюжет
ДТП
В Надеждинском районе на Низководном мосту случилось два дорожных происшествия за короткий срок. Одно из них не обошлось без трагичных последствий. Почему мостовое сооружение стало местом печальных событий?

По данным Госавтоинспекции, каждое пятое ДТП в Приморье — это столкновение со стоящим автомобилем.

Стоит отметить, что невнимательные водители, проезжающие на Низководном мосту, спровоцировали две подобные аварии за два дня. К слову, последствия происшествий были достаточно серьезные.

11 ноября рулевой грузовика наехал на две легковушки, которые остановились из-за поломки одной из них. В результате массового дорожного происшествия пострадали три человека. 12 ноября в этом же районе приморец на Subaru Forester влетел в грузовик и погиб.

Чаще всего аварии случаются из-за пренебрежения скоростным режимом. Также автомобилисты нередко забывают о выставлении аварийного знака перед поломанным транспортом.

Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийском районе пьяный мужчина спровоцировал смертельное ДТП.

Оставил семью без отца: беспечный ездок устроил чудовищное лобовое ДТП в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Джип вылетел с дороги и перевернулся: смертельное ДТП случилось в Приморском краеМашина на боку, обломки по всей трассе: жуткое ДТП случилось в Приморье — видеоВыяснилось, что случилось с туравтобусом в Приморье — официально
#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск#Пьяный водитель#Приморский край#ДТП#Приморье#Аварии#Скоростной режим#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика