Два дня подряд машины бились на роковом мосту в Приморском крае

Posted 19 ноября, 00:48
Published 19 ноября, 00:48
Modified 19 ноября, 00:50
Updated 19 ноября, 00:50
По данным Госавтоинспекции, каждое пятое ДТП в Приморье — это столкновение со стоящим автомобилем.
Стоит отметить, что невнимательные водители, проезжающие на Низководном мосту, спровоцировали две подобные аварии за два дня. К слову, последствия происшествий были достаточно серьезные.
11 ноября рулевой грузовика наехал на две легковушки, которые остановились из-за поломки одной из них. В результате массового дорожного происшествия пострадали три человека. 12 ноября в этом же районе приморец на Subaru Forester влетел в грузовик и погиб.
Чаще всего аварии случаются из-за пренебрежения скоростным режимом. Также автомобилисты нередко забывают о выставлении аварийного знака перед поломанным транспортом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийском районе пьяный мужчина спровоцировал смертельное ДТП.