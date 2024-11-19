Любителя пьяной езды жестко накажут в Приморье

Posted 19 ноября, 03:36
Published 19 ноября, 03:36
Modified 19 ноября, 03:38
Updated 19 ноября, 03:38
Житель Приморья получил приговор за вождение мотоцикла в нетрезвом состоянии, его транспортное средство перешло в собственность государства.
Октябрьский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. Его обвинили в управлении мотоциклом в состоянии опьянения, несмотря на предыдущую судимость за подобное правонарушение.
Установлено, что осуждённого задержали на улице Заозерной в селе Заречное в сентябре 2024 года. Сотрудникам ГИБДД он заявил, что отказывается проходить медицинское освидетельствование, что приравнивается к состоянию опьянения по закону.
Предыдущие наказания сыграли против мужчины, и суд принял сторону обвинения, признав его виновным. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии-поселении и запретом управлять транспортными средствами на четыре года.
В соответствии со статьей 104.1 УК РФ, мотоцикл «Kaitong Motors ZF250GY», использованный при совершении преступления, конфискован и передан в доход государства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пьяном водителе, который пытался откупиться от сотрудников ДПС.