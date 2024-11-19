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Posted 19 ноября, 03:36

Published 19 ноября, 03:36

Modified 19 ноября, 03:38

Updated 19 ноября, 03:38

Любителя пьяной езды жестко накажут в Приморье

Любителя пьяной езды жестко накажут в Приморье

19 ноября 2024, 03:36
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ГИБДД
Мужчине из Приморья вынесли приговор за повторное нетрезвое вождение. Его приговорили к лишению свободы и лишению прав.

Житель Приморья получил приговор за вождение мотоцикла в нетрезвом состоянии, его транспортное средство перешло в собственность государства.

Октябрьский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. Его обвинили в управлении мотоциклом в состоянии опьянения, несмотря на предыдущую судимость за подобное правонарушение.

Установлено, что осуждённого задержали на улице Заозерной в селе Заречное в сентябре 2024 года. Сотрудникам ГИБДД он заявил, что отказывается проходить медицинское освидетельствование, что приравнивается к состоянию опьянения по закону.

Предыдущие наказания сыграли против мужчины, и суд принял сторону обвинения, признав его виновным. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии-поселении и запретом управлять транспортными средствами на четыре года.

В соответствии со статьей 104.1 УК РФ, мотоцикл «Kaitong Motors ZF250GY», использованный при совершении преступления, конфискован и передан в доход государства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пьяном водителе, который пытался откупиться от сотрудников ДПС.

В Приморье пьяный водитель пытался откупиться от ДПС за 80 тысяч рублей
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