Могла свариться: человека, из-за которого женщина упала в кипяток, нашли в Приморье

15 ноября 2024 года около 10 часов 45 минут в его отсутствие произошел разлив горячей воды на поверхность и остановку транспорта «Чайка». В это время на остановке находилась 69-летняя женщина. Она упала в горячую воду, получив тяжелые ожоги. Сейчас пострадавшая находится в больнице.