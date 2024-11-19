Могла свариться: человека, из-за которого женщина упала в кипяток, нашли в Приморье

Posted 18 ноября, 23:43
Published 18 ноября, 23:43
Modified 18 ноября, 23:45
Updated 18 ноября, 23:45
Следователи СКР по Приморскому краю взяли под стражу подозреваемого в ненадлежащем выполнении работ по ремонту теплотрассы. Он является начальником Восточного района структурного подразделения энергокомпании. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении ремонтных работ на трубопроводе (ч. 2 ст. 238 УК РФ).
По данным следствия, 14 ноября 2024 года ему было поручено устранить повреждения на участке теплотрассы на улице Калинина во Владивостоке. При осуществлении работ его задачей было следить за безопасностью: обозначить место работы, сливать горячую воду, установить необходимые знаки и принять прочие меры.
15 ноября 2024 года около 10 часов 45 минут в его отсутствие произошел разлив горячей воды на поверхность и остановку транспорта «Чайка». В это время на остановке находилась 69-летняя женщина. Она упала в горячую воду, получив тяжелые ожоги. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
Сотрудниками СКР принято решение о необходимости заключения обвиняемого под стражу, ходатайство о мере пресечения направлено в суд.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава СК поручил доложить о ходе расследования дела о женщине, которая упала в кипяток на улице.