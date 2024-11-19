Погодные качели не остановятся: какая погода ждет Приморский край в ближайшее время?

Posted 19 ноября, 04:23
Published 19 ноября, 04:23
Modified 19 ноября, 04:25
Updated 19 ноября, 04:25
Главный синоптик Приморья Борис Кубай отметил, что таких «лютых» морозов пока не прогнозируется.
Ближайшей ночью минимальный температурный фон составит -14 — -4 °С. В ночь на 23 ноября температуры поползут вниз даже на юге — -12°С, на севере показатели останутся в прежних пределах пределах — -14 °С.
Однако на выходных станет значительно теплее, подчеркнул Борис Кубай.
«В течение ближайшей недели повторения такого интенсивного похолодания не ожидается, хотя температурные качели не остановятся», — поведал синоптик.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидается резкое потепление.