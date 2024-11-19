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Posted 19 ноября, 04:23

Published 19 ноября, 04:23

Modified 19 ноября, 04:25

Updated 19 ноября, 04:25

Нестабильный температурный режим ожидается в Приморье

Погодные качели не остановятся: какая погода ждет Приморский край в ближайшее время?

19 ноября 2024, 04:23
Фото: vostokmedia.com.

Нестабильный температурный режим ожидается в Приморье

Сюжет
Погода
Прошлая ночь выдалась самой холодной за последнее время. На севере края термометры показали -25 градусов, сообщили в «Примгидромет». Что же ждет жителей региона дальше?

Главный синоптик Приморья Борис Кубай отметил, что таких «лютых» морозов пока не прогнозируется.

Ближайшей ночью минимальный температурный фон составит -14 — -4 °С. В ночь на 23 ноября температуры поползут вниз даже на юге — -12°С, на севере показатели останутся в прежних пределах пределах — -14 °С.

Однако на выходных станет значительно теплее, подчеркнул Борис Кубай.

«В течение ближайшей недели повторения такого интенсивного похолодания не ожидается, хотя температурные качели не остановятся», — поведал синоптик.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидается резкое потепление.

Резкое потепление после -22°С ожидается в Приморье
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