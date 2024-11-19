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Posted 19 ноября, 01:21

Published 19 ноября, 01:21

Modified 19 ноября, 01:23

Updated 19 ноября, 01:23

Резкое потепление после -22°С ожидается в Приморье

Резкое потепление после -22°С ожидается в Приморье

19 ноября 2024, 01:21
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Погода
Приморский край замерзает под натиском «лютых» холодов. Однако синоптики предупредили, что мороз ослабит хватку в ближайшее время.

Минувшая ночь выдалась холодной в регионе. Столбики термометров опустились до -20 — -24 °С. Сегодня днем в некоторых районах воздух прогреется до +3°С, а кое-где сохранится минусовая температура — -6 °С, сообщает «Примгидромет».

В среду, 20 ноября, южный ветерок принесет в край потепление. Также в Приморье не исключены небольшие осадки. Ночная температура упадет до -22°С, а максимальный температурный фон поднимется до +8 °С.

Сегодня во Владивостоке станет теплее — 0 — +2 °С. Завтра столбики термометров устремятся вверх — +4 — +7 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие последствия принес циклон, который нанес удар по Приморскому краю в прошлые выходные.

Без проблем не обошлось: ледяные последствия циклона в Приморье — видео
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